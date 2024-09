Die folgenden Aktien besitzen das Potenzial, bald deutlich durchzustarten, nicht zuletzt wegen der anstehenden Zinssenkungen in Amerika. Ist es Zeit jetzt noch schnell zuzuschlagen, bevor die Papiere so richtig abheben?

In dieser Woche werden vermutlich Zinssenkungen in den USA beschlossen. Für Anleger bedeutet das, dass es langsam zu einer Zinswende kommt. Dementsprechend könnten die bisherigen Verlierer von hohen Kapitalkosten nun diejenigen sein, die ein hohes Aufholpotenzial bieten.

Dabei besonders im Fokus: Versorgeraktien. Diese wurden in der Vergangenheit besonders wegen ihrer immens hohen Schuldenquoten unter Druck gesetzt. Doch jetzt kann sich ein Blick auf die Werte lohnen.

Diese Aktien könnten bald zu den Top-Werten in Ihrem Depot gehören

Denn in einer kürzlich veröffentlichten Studie hat die Bank of America Versorger zu potenziellen Outperfromern erklärt. In einer Begründung hieß es von Aktien-Strategin Savita Subramanian, dass die Papiere insbesondere durch die Zinssenkungen (wegen niedrigerer Kapitalkosten) und von einem gesteigerten Interesse der Investoren in Zeiten hoher Volatilität (Versorger gelten als stabil) profitieren dürften.

Tatsächlich hat sich bereits im Verlauf des Jahres 2024 gezeigt, wie gut es aktuell mit den Versorgern an der Börse läuft. Denn trotz phänomenalen Performances, die wir von einer Nvidia & Co. gesehen haben, ist der Sektor “Utilities” der am besten gelaufenen im S&P500, mit einem YTD-Gewinn von 19 Prozent.

Jetzt noch schnell zuschlagen?

Dementsprechend kann es jetzt für Anleger interessant sein sich bei Aktien wie einer NextEra Energy oder einer Iberdrola zu engagieren, da die Titel Upside durch sinkende Zinsen, aber eine relativ geringere Downside durch ihr konservatives Geschäftsmodell haben.

Alternativ kann man ebenfalls die deutschen Pendants E.ON und RWE einem genaueren Blick unterziehen, hier rät BÖRSE ONLINE übrigens auch zum Kauf. Wer breit gestreut investieren möchte, kann das mit einem ETF wie dem Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF (WKN: A113FJ) tun.

