Welche günstigen Aktien mit viel Kurspotenzial Sie sich jetzt noch sichern sollten und bei welchen Papieren eher Vorsicht angesagt ist.

Wir haben nämlich für das Börsenjahr 2025 alle 40 DAX-Aktien nach ihrem aktuellen Kurspotenzial, dem Kurs-Gewinn-Verhältnis und der Dividendenrendite untersucht und dabei die besten Schnäppchen gefunden. Diese Aktien müssen Sie haben:

KGV, Dividendenrendite, Kurspotenzial: Alle 40 DAX-Aktien im Check

Dabei beruht das Kurspotenzial nicht auf der Einschätzung von BÖRSE ONLINE, sondern stellt jeweils das durchschnittliche Kurspotenzial aller Analysten wieder. So sehen Sie, dass etwa die RWE-Aktie ganze 43 Prozent Kurspotenzial verspricht. In Kombination mit einem KGV von 14,0 und einer Dividendenrendite von 3,34 Prozent können Anleger durchaus bei der RWE-Aktie zuschlagen. Allerdings sollte man bedenken, dass sich die Aktie des Versorgers noch in einem Abwärtstrend befindet. Einsätze sollten zunächst gering gehalten werden, bis sich ein neuer Aufwärtstrend formt.

Das geringste Kurspotenzial weist laut den Analysten übrigens die Fresenius Medical Care-Aktie mit minus 2,60 Prozent auf.

Doch auch diese günstigen Aktien sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

Hohe Dividenden und niedrige KGVs

Hinsichtlich der Dividendenrendite fällt natürlich das Papier von Volkswagen auf. Denn die VW-Aktie soll 2025 eine Dividendenrendite von 10,14 Prozent bezahlen. Allerdings ist noch nicht sicher, dass der VW-Konzern wegen der aktuellen Querelen auch diese hohe Dividende bezahlt. Eine Kürzung ist nicht ausgeschlossen.

Zeitgleich weist die Porsche SE-Aktie, welche auch zum Volkswagen-Konzern gehört, mit einem Kurs-Gewinn-Verhätnis von 2,4 den geringsten Betrag auf. Allerdings befindet sich die Porsche-Aktie seit Jahren im Sinkflug. Weil die Bewertung allerdings mit so einem geringen KGV und einer Dividendenrendite von hohen 7,02 Prozent fast schon absurd ist, kann sich für Anleger ein gewagter Tunraround-Trade mit einem geringen Einsatz lohnen.

Ansonsten können Sie die Tabelle hernehmen, um Ihre Aktien auf die wichtigsten Kennzahlen zu überprüfen und um eventuelle neue Schnäppchen zu finden.

