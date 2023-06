Palo Alto Networks gilt als größtes Cyber-Security der Welt – und schafft es nun sogar in den S&P 500. Darum könnte trotz über 60 Prozent Kursplus seit Jahresanfang noch ordentlich Luft nach oben drin sein

Palo Alto Networks hat es geschafft: Das Cbyer-Security-Unternehmen soll zum 20. Juni in den S&P 500 aufgenommen werden. Damit rückt es für den Satellitennetzbetreiber DISH Network auf, der seit Jahresbeginn bereits fast 50 Prozent im Minus liegt. Die Palo Alto Aktie legte seit der Bekanntgabe bereits ordentlich zu und liegt auf Sicht von einem Monat schon 25 Prozent im Plus. Doch die Zukunft könnte für Aktionäre noch weit mehr bereitshalten…

Das steckt hinter dem neuen S&P 500 Kandidaten

Über 80 000 Kunden in 150 Ländern: Palo Alto Networks gilt als der führende Cybersecurity-Anbieter. Er ist vor allem für seine Firewalls und seine Cloudbasierte Sicherheitsplattform bekannt. Das birgt enormes Wachstum, da immer mehr Firmen ihr Geschäft in die Cloud verlagern — und dort will es geschützt sein. In den vergangenen Geschäftsjahren war Palo Alto nicht profitabel — das lag vor allem daran, dass es viel für Akquisitionen und Innovationen ausgegeben hat.

Allerdings ist der Konzern seit dem vierten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (endete am 31.07.) unter dem Strich profitabel. Im zweiten Quartal erzielte er einen Gewinn je Aktie von 0,22 Dollar. Und nun könnte Palo Alto endlich auch für das gesamte Geschäftsjahr profitabel werden und laut Analysten einen bereinigten pööGewinn je Aktie von 4,26 Dollar erreichen. Auch beim Umsatz soll sich das zweistellige Wachstum fortsetzen.





So viel Kurspotenzial ist noch drin beim Cyber-Security-Experten

Die Aktie liegt seit Jahresbeginn schon über 60 Prozent im Plus. Wells Fargo hatte sein Kursziel Ende Mai aktualisiert und sieht derzeit mit 265 Dollar eine Chance von über 17 Prozent. Durchaus realistisch: Der weltweite Markt für Cyber-Security soll laut Grand View Research bis 2030 jedes Jahr noch über zwölf Prozent wachsen. Ein Markt, in dem Palo Alto Networks führend ist. Mit jedem technologischen Fortschritt, wie aktuell etwa der KI-Boom, steigen auch die Gefahren für Cyber-Angriffe immens. Entsprechende Lösungen, um Angriffe abzuwehren, sind in unserer digitalen Welt also unabdingbar und werden immer wichtiger, da auch die Angriffsziele immer bedrohlicher werden können.

