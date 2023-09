Unternehmensprofil

DISH Network Corp. bietet Pay-TV-Dienste unter den Marken DISH und Sling an. Am 31. Dezember 2015 hatte das Unternehmen 13,897 Millionen Pay-TV-Abonnenten in den USA. Zudem vermarktet das Unternehmen Breitband-Dienste unter der Marke DishNET, die in den USA von 0,623 Millionen Abonnenten (per Ende 2015) genutzt wurden. Der Satellitenbreitbanddienst nutzt die Technologie und Satelliten von Hughes Communications, Inc. und ViaSat, Inc. Dieser Service richtet sich in erster Linie Landbewohner, die keinen oder kaum Zugriff auf drahtgebundene Breitbandangebote haben. Darüber hinaus hat DISH Network seit 2008 mehr als 5 Milliarden US-Dollar in Spektrumslizenzen für drahtlose Services und zugehörige Vermögenswerte investiert.

Offizielle Webseite: http://about.dish.com/