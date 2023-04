Die Berichtssaison hat es gezeigt: diese drei konservativen Dividendenaktien haben trotz Wirtschaftsabschwung und Inflation weiterhin eine hohe Nachfrage nach ihren Produkten. Sind sie deswegen auch für Anleger-Depots interessant?

Die gemischten Ergebnisse der Berichtssaison zeigen eindeutig: manche Unternehmen zeigen klare Resilienz trotz niedriger Verbrauchernachfrage, während viele andere in Probleme geraten. Dementsprechend lohnt sich definitiv ein Blick auf die Gewinner, die mit ihrem Geschäftsmodell auch Stabilität für das Depot bieten könnten.

Diese drei Dividendenaktien beweisen trotz Wirtschaftsabschwung eine stabile Nachfrage

So waren diese drei Dividendenaktien in der Lage nicht nur die Erwartungen der Analysten mit ihren Zahlen zu übertreffen, sondern auch auf Aktienbasis in den vergangenen zwölf Monaten einiges an Stabilität zu liefern. Dementsprechend sind sie für Anleger definitiv einen Blick wert:

Coca-Cola (Dividendenrendite: 2,97 Prozent)

Erster spannender Wert ist dabei Coca-Cola. Der weltweit berühmte Getränkehersteller hat nämlich trotz steigender Preise weiterhin eine hohe Nachfrage bei Verbrauchern erzeugen können und mit seinen Quartalsergebnissen die Erwartungen der Analysten geschlagen.

Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr konnte ebenfalls aufrechterhalten werden, was zeigt, dass auch das Management von einem weiter resilienten Geschäftsmodell ausgeht.

PepsiCo (Dividendenrendite 2,91 Prozent)

Aber auch der große Coca-Cola Konkurrent PepsiCo kann sich über eine starke Nachfrage freuen. Sowohl im Getränke- als auch in Snackbereich konnte das Unternehmen die Erwartungen der Analysten schlagen und hob den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr auch deutlich an.

Allerdings kostet diese Qualität auch deutlich mehr, denn sowohl Coca-Cola als auch PepsiCo sind mit einem aktuellen KGV von 23 bewertet und weisen eine Dividendenrendite von 2,9 Prozent aus.

Procter & Gamble (Dividendenrendite: 2,6 Prozent)

Ähnlich sieht es auch bei dem Basiskonsumgüterkonzern Procter & Gamble aus. Dieser hat ein KGV von 22 und eine Dividendenrendite von 2,6 Prozent. Dafür bietet das Unternehmen aber Anlegern auch Stabilität und Resilienz in der Krise.

Dies zeigen auch die Zahlen für das erste Quartal, die eine erfolgreiche Steigerung der Preise um zehn Prozent, bei nur minimal zurückgehender Nachfrage ausweisen, was dazu führte, dass die Aktie die Erwartungen der Analysten schlagen konnte.

Übrigens: Procter & Gamble sowie PepsiCo befinden sich auch im BÖRSE ONLINE Globale Dividenden Stars Index. Mit diesen besten Dividenden-Aktien der Welt können Anleger in stabile Aktien investieren.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: The Coca-Cola Company