Beim Thema künstliche Intelligenz fallen vor allem Namen wie Nvidia, Microsoft oder Palantir. Doch ein echtes Urgestein-Unternehmen zeigte bei den Quartalszahlen nun, welches KI-Potenzial in ihm schlummert – ist die Aktie nun ein Kauf?

Wenn es ums Thema künstliche Intelligenz (KI) gibt dann fallen vor allem die folgenden Namen: Microsoft, Nvidia, Palantir… sie sind die bekannten Tech-Giganten, die beinahe täglich in den Schlagzeilen stehen und sich mit zukunftsträchtigen Innovationen nur so übertreffen. Ihre Aktien strahlen daher vor allem eines aus: Wachstumschancen.

Doch ein Unternehmen, das als eines der Urgesteine der Tech-Branche gilt und viel älter ist als die Magnificent 7 Aktien, legte gestern Quartalszahlen vor und bewies damit: Was die können, kann es schon lange. Die Rede ist von: IBM.

IBM übertrifft dank KI-Boost Erwartungen – jetzt kaufen?

Erneut konnte IBM bei den Quartalszahlen auf ganzer Linie überzeugen und übertraf die Erwartungen. So steigerte Das Unternehmen den Umsatz über vier Prozent auf 17,38 Milliarden US-Dollar – 100 Millionen US-Dollar mehr, als von Analysten erwartet. Der Reingewinn lag bei 3,3 Milliarden US-Dollar.

Nicht nur das: Für das laufende Jahr erwartet der Tech-Konzern ein Plus bei den Erlösen zwischen vier und sechs Prozent. Analysten hatten bisher lediglich mit drei Prozent erwartet. Doch woher kommt dieser Schub? Er ist, wie aktuell bei vielen Tech-Konzernen, natürlich auf das Thema KI zurückzuführen. Der hohe Beratungsbedarf bei dieser Technologie spiele dem Unternehmen viele neue Kunden zu. So hätten sich die Aufträge in den vergangenen Monaten bezüglich dieser Technologie verdoppelt. „Im vierten Quartal konnten wir in allen Segmenten unseren Umsatz steigern, was auf die anhaltende Akzeptanz unserer Hybrid-Cloud- und KI-Angebote. Die Kundennachfrage nach KI nimmt zu, und unser Auftragsbestand watsonx und generative KI hat sich vom dritten auf das vierte Quartal etwa verdoppelt", hieß es von CEO Arvind Krishna in einer Erklärung zu den Quartalszahlen.

Die Aktien stiegen im nachbörslichen US-Geschäft um fünf Prozent. Ist die IBM-Aktie nun also ein heißer Kauf-Kandidat beim Thema KI? Ohne Frage: Bei IBM handelt es sich um einen stabilen Tech-Wert, auf den Verlass ist. Und der KI-Boost, der aktuell bei IBM loslegt, zeigt das Potenzial, das sich sicherlich noch nicht gänzlich im Kurs entfaltet hat. BÖRSE ONLINE stuft die Aktie daher als Kauf ein. Allerdings: Sie legte 2023 bereits beträchtlich zu und laut dem Analysten-Konsens bietet sie nicht so hohe Kurschancen und Kaufempfehlungen wie andere KI-Kollegen wie Nvidia & Co. Auch der Finanzchef James Kavanaugh warnte in einem Reuters Interview vor überzogenen Erwartungen, denn IBM bewege sich in einem „schwankungsanfälligen und unsicheren Branchenumfeld“.

Mit Material von rtr

