Aktien, die im Januar zu den großen Verlierern gehört haben, könnten im Rest des Jahres die großen Gewinner sein, so zumindest die Analysten von BMO. Zeit bei diesen 25 spannenden Werten einzusteigen?

Die Analysten von BMO Capital Markets raten Investoren jetzt ihre Chance zu nutzen und im Januar schlecht gelaufene Aktien einzusammeln. Hintergrund: Statistisch gesehen weisen Papiere, die im Januar eine negative Performance gegenüber dem Gesamtmarkt gezeigt haben, eine Outperformance für das restliche Jahr aus.

Im Januar Verlierer – Im Rest des Jahres Gewinner?

Da es in diesem Jahr durch den Abverkauf nach der Jahresendrallye besonders viele Aktien gibt, die schlecht abgeschnitten haben, bestehen demnach laut den Experten einige Kaufchancen.

Konkret haben die Analysten in ihrer Studie diese 25 Werte aus dem S&P 500 aufgelistet, die jetzt spannend für Anleger sein könnten:

Aktien mit Lizenz zur Outperformance

American Electric Power Company, Inc. - Branche: Energieversorgung

American International Group, Inc. - Branche: Versicherung

Avery Dennison Corporation - Branche: Materialien

Bunge Global SA - Branche: Landwirtschaft

Booking Holdings Inc. - Branche: Reisen und Tourismus

Baker Hughes Company Class A - Branche: Energieausrüstung und -dienstleistungen

Boston Properties, Inc. - Branche: Immobilien

ConocoPhillips - Branche: Energie

Corteva Inc. - Branche: Agrarwirtschaft

Dominion Energy Inc. - Branche: Energieversorgung

DuPont de Nemours, Inc. - Branche: Chemikalien

Dollar Tree, Inc. - Branche: Einzelhandel

Devon Energy Corporation - Branche: Energie

EOG Resources, Inc. - Branche: Energie

EQT Corporation - Branche: Energie

Expedia Group, Inc. - Branche: Reisen und Tourismus

First Solar, Inc. - Branche: Erneuerbare Energie

Hess Corporation - Branche: Energie

Mosaic Company - Branche: Landwirtschaft

Morgan Stanley - Branche: Finanzen

Newmont Corporation - Branche: Bergbau

Netflix, Inc. - Branche: Unterhaltung

Pfizer Inc. - Branche: Pharmazie

Starbucks Corporation - Branche: Gastronomie

Schlumberger N.V. - Branche: Energieausrüstung und -dienstleistungen





Dabei fällt auf: In der Liste der Analysten von BMO Capital finden sich unterschiedlichste Werte aus verschiedenen Branchen und ganz unterschiedlichen Situationen. Während eine Booking Holdings beispielsweise in eine kleinere Konsolidierung nach der Rallye zum Jahresende 2023 geraten ist, ist Pfizer in einem deutlichen Abwärtstrend und muss einen operativen Turnaround schaffen.

Angesichts dessen lohnt es sich, einen genaueren Blick auf die 25 Unternehmen und die jeweiligen Fundamentaldaten zu werfen, bevor man ein Investment tätigt.

