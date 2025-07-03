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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

BAE Systems

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WKN 866131
ISIN GB0002634946
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in GBP)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 36,23 33,23 28,34 26,31 23,08
    Nettogewinn (Mrd) 2,84 2,51 2,15 2,04 1,94
    Gewinn/Aktie 0,91 0,78 0,69 0,65 0,61
    Dividende/Aktie 0,45 0,40 0,36 0,33 0,30
    Rendite (%) 2,13 1,89 2,12 2,88 2,70
    KGV 22,14 24,82 24,91 17,64 18,12
    KUV 1,74 1,89 1,82 1,31 1,46

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    BAE Systems ist ein global agierender Rüstungskonzern, der Anfang 1999 aus dem Zusammenschluss von British Aerospace (BAE) mit dem amerikanischen Hersteller Marconi Electronic Systems entstand. Das operative Geschäft gliedert sich in die Segmente Verteidigung, Sicherheit, Elektronik- und Systemintegration, Künstliche Intelligenz, militärische und technische Dienstleistungen, Computer- und Informationssysteme sowie Beratungsdienstleistungen. Nahezu die Hälfte des Umsatzes generiert der Konzern in den USA (überwiegend mit dem Verteidigungsministerium). Gemessen am Umsatz ist der Konzern der weltweit zweitgrößte Rüstungskonzern nach Lockheed-Martin. Eine Fusion mit EADS, welche die beiden Unternehmen zum weltgrößten Rüstungskonzern verschmolzen hätte, scheiterte im Oktober 2012 am Widerstand der Regierungen Englands, Frankreichs und Deutschlands.

    Offizielle Webseite: https://www.baesystems.com

    Aktionärsverteilung