Nicht nur im Mai ist Dividendensaison, auch im Juni gibt es saftige Ausschüttungen für Aktionäre. Diese Aktien zahlen massive Dividenden von bis zu 7 Prozent, wenn man sie am Dividenden Ex-Tag hält.

Auch wenn der Juni nicht so dividendenstark ausfällt wie der Vorgängermonat, so gibt es hier definitiv einige Spannende Unternehmen und saftige Ausschüttungen für Anleger.

Massive Dividenden bis zu 7 Prozent: Diese Aktien schütten im Juni viel Geld aus

Dabei sind vor allem diese Titel interessant, die entweder eine sehr hohe Dividendenrendite aufweisen oder aufgrund anderer Faktoren einen Blick wert sind. Bei einigen Titeln sollten Anleger übrigens schnell sein, denn die Dividenden-Ex Tage stehen kurz bevor:

Aktie Ex-Dividende Tag Dividendenrendite Intervall Bank of America 01.06.2023 3,11 Prozent Quartalsweise PepsiCo 01.06.2023 2,79 Prozent Quartalsweise Waste Management 01.06.2023 1,73 Prozent Quartalsweise McDonald’s 02.06.2023 2,13 Prozent Quartalsweise Kraft Heinz 05.06.2023 4,14 Prozent Quartalsweise BlackRock 07.06.2023 2,97 Prozent Quartalsweise VF 09.06.2023 7,01 Prozent Quartalsweise HP 13.06.2023 3,39 Prozent Quartalsweise Public Storrage 13.06.2023 4,41 Prozent Quartalsweise Altria 14.06.2023 8,89 Prozent Quartalsweise Coca-Cola 15.06.2023 3,03 Prozent Quartalsweise American Tower 15.06.2023 3,44 Prozent Quartalsweise DWS Group 16.06.2023 6,87 Prozent Jährlich United Utilities 22.06.2023 4,54 Prozent Jährlich Mondelez 29.06.2023 2,13 Prozent Quartalsweise

Deutlich wird dabei, dass die Zeit der großen deutschen Ausschüttungen erstmal vorbei ist. Nur die DWS Group gehört zu den größeren Zahlern im Juni, während Aktien wie die Allianz, E.on & Co. alle bereits im vergangenen Monat Anleger mit Ausschüttungen belohnt haben.

Trotzdem gibt es auch im Juni einige spannende Titel, die man sich nicht nur wegen der Dividende sichern kann:

Diese Dividendenaktien im Juni sind interessant

So ist zum Beispiel Altria gerade dabei, die Übernahme von NJOY abzuschließen und damit selbst endlich richtig ins Geschäft mit rauchfreien Tabakwaren einzusteigen. Aber auch bei BlackRock läuft es. Der Vermögensverwalter hat durch die Bankenkrise weitere Milliarden an Sonderzuflüssen zu verzeichnen, die dem Unternehmen durch die Gebühren über Jahre Geld bringen dürften.

Spannend könnten auch VF und Kraft Heinz sein. Beide Unternehmen befinden sich bereits mehr oder weniger in einem Turnaround. Sollte dieser gelingen, dann könnten die Kurse wieder an alte Hochs anknüpfen.

