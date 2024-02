Es gibt nahezu keine Ausnahmen – Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz sind verstärkt im Fokus der Anleger. So hat Nvidia seit Anfang Oktober ein Kurszuwachs von 50 Prozent verzeichnet. 36 Prozent Kurszuwachs verzeichnet diese KI-Biotech-Aktie – am Dienstag gab die Aktie stark nach, das ist passiert.



Bei dem Biotechnologie-Unternehmen handelt es sich um den britischen Konzern Exscientia. Die Briten sind ein KI-gesteuertes Präzision-Medizin-Unternehmen, das im Bereich der Entdeckung und Entwicklung der bestmöglichen Medikamente auf möglichst schneller und effektiver Art tätig ist.



Die Plattform von Exscientia beinhaltet im Bereich der Arzneimittelforschung zurzeit vier präzisionsgefertigte und patientenzentrierte Kandidaten. Dazu zählt ein Programm gegen fortgeschrittene Tumore, entzündliche Erkrankungen, AML (Blutkrebs) sowie ein weiteres auf dem Gebiet der Hämatologie und Onkologie. Sowohl bei AML als auch bei Hämatologie /Onkologie liegen die Rechte komplett bei Exscientia, bei den anderen besitzt die Gesellschaft gewisse Teilrechte. Alle genannten Programme befinden sich noch in einem frühen Stadium.

Letzte Woche wurde eine neue Studie gestartet, die zur Bewertung der Präzisionsmedizin-Plattform bei Patienten mit myeloischer Leukämie eingesetzt wird.

Übrigens: Exscientia ist Mitglied des BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz Index. Mehr dazu finden Sie hier.



Exscientia ist ein hoch spannendes Unternehmen und bringt es mittlerweile auf Meilensteinzahlungen von bis zu 4 Milliarden US-Dollar bei einer Marktkapitalisierung von 930 Millionen Dollar. Zu den Partnern gehören große Pharmakonzerne wie Bristol Myers, Sanofi und Merck KGaA.

Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Pharmakonzerne die Dienste von Exscientia nutzen wollen, sollte dies der Fall sein, könnte die Rally schnell neue Nahrung erhalten. Allerdings - forschende Biotechnologie-Unternehmen zeigen mitunter hohe Kursschwankungen aufgrund von positiven bzw. negativen Studienergebnissen, deshalb sollten nur risikobewusste Anleger bei schwächeren Kursen einsteigen.



Fazit

Am Dienstag-Vormittag notierte die Aktie im europäischen Handel etwa zehn Prozent im Plus, nachmittags änderte sich das schlagartig und die Aktie beendete den Handel in den USA mit knapp 20 Prozent Kursverlust nachdem bekannt wurde, dass der CEO auf Grund von Techtelmechteln innerhalb des Konzerns gehen musste. Anleger sollten vor dem Neueinstieg zunächst abwarten, bis sich die Situation beruhigt. Ein erster guter Einstiegspunkt dürfte die Marke um 4,80 Euro sein, Anleger sollten sich auf jeden Fall mit einem Stopp absichern.