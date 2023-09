Unternehmensprofil

Die Vulcan Energy Resources Ltd. ist im Bereich Lithium-Batterie-Chemikalien und erneuerbare Energien tätig. Mit ihrem Zero Carbon Lithium Projekt (Netto-Null-Kohlenstoff) will die Gruppe künftig die Gewinnung von lithiumreichen geothermischen Solen im deutschen Oberrheintal, die Veredelung von Lithium zu hochreinem Lithiumhydroxid-Monohydrat und/oder Lithiumcarbonat sowie die Produktion von hydrogeothermischer Energie kombinieren. Vulcan Energy besitzt acht Explorationslizenzen im Oberrheintal mit einer Fläche von 98.377 Hektar in den Bundesländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen sowie eine Betriebsgenehmigung für das Geothermiekraftwerk Insheim, womit sich die Gesamtfläche der Lizenz auf über 100 Hektar erhöht. Eine weitere Explorationslizenz mit einer Fläche von 1.146 Hektar betrifft das Cesano-Geothermiefeld in der Vulkanregion Monti Sabatini in Italien. Die Aufnahme der kommerziellen Produktion in einem ihrer Explorationslizenzgebiete wird bis 2024 angestrebt.

Offizielle Webseite: www.v-er.eu