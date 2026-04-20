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Vulcan Energy Resources

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WKN A2PV3A
ISIN AU0000066086
Börse -
Stand -
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    dpa-AFX News zu Vulcan Energy Resources

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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 13,42 6,87 11,76 22,11 26,85
    Nettogewinn (Mio) -64,60 -26,12 -69,58 -42,36 -26,96
    Gewinn/Aktie -0,16 -0,10 -0,30 -0,23 -0,17
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV - - - - -
    KUV 43,48 173,81 49,98 27,21 13,46

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Vulcan Energy Resources Ltd. ist im Bereich Lithium-Batterie-Chemikalien und erneuerbare Energien tätig. Mit ihrem Zero Carbon Lithium Projekt (Netto-Null-Kohlenstoff) will die Gruppe künftig die Gewinnung von lithiumreichen geothermischen Solen im deutschen Oberrheintal, die Veredelung von Lithium zu hochreinem Lithiumhydroxid-Monohydrat und/oder Lithiumcarbonat sowie die Produktion von hydrogeothermischer Energie kombinieren. Vulcan Energy besitzt acht Explorationslizenzen im Oberrheintal mit einer Fläche von 98.377 Hektar in den Bundesländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen sowie eine Betriebsgenehmigung für das Geothermiekraftwerk Insheim, womit sich die Gesamtfläche der Lizenz auf über 100 Hektar erhöht. Eine weitere Explorationslizenz mit einer Fläche von 1.146 Hektar betrifft das Cesano-Geothermiefeld in der Vulkanregion Monti Sabatini in Italien. Die Aufnahme der kommerziellen Produktion in einem ihrer Explorationslizenzgebiete wird bis 2024 angestrebt.

    Offizielle Webseite: https://www.v-er.eu

    Aktionärsverteilung