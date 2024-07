Diese unbekannte Aktie ist durch den Hype rund um künstliche Intelligenz in ganz neue Wachstumsregionen aufgebrochen. Trotzdem hat kaum ein Anleger den Titel bisher auf dem Schirm und das, obwohl der Bedarf nach den Produkten fast so hoch ist wie nach KI-Chips und die Aussichten mindestens genauso gut. Sollten Anleger hier also zuschlagen?

Mit dem Aufkommen des KI-Themas durch ChatGPT und Co. sind insbesondere Aktien aus dem Chipsektor in unvorstellbare Höhen geflogen. Allerdings gibt es noch andere Sektoren, die massiv von der KI-Entwicklung profitieren, aber von vielen Anlegern kaum beachtet werden.

Diesen KI-Gewinner hat kaum jemand auf dem Zettel

Einer dieser Bereiche sind thermische Lösungen für Kühlungen & Co., denn KI-Chip werden um das vier- bis fünffache heißer als normale Halbleiter aufgrund der enormen Rechenleistung, die sie erbringen.

Besonders hervor sticht hierbei die Aktie von Vertiv Holdings, die zuletzt auch von der Bank of America als taktische Top-Idee für das dritte Quartal genannt wurde. Dabei basiert das Geschäftsmodell von Vertiv auf der Ausrüstung von Datenzentren, im Speziellen im Bereich Kühlung, was für das Unternehmen in den vergangenen Monaten zu einem Umsatzsprung und Auftragsboost führte.

Analysten sagen bei diesem KI-Gewinner “Kaufen!”

Doch ist dieser unbekannte KI-Gewinner ein gutes Investment? Zumindest in der Vergangenheit war er das, denn die Aktie ist auf Sicht der vergangenen zwölf Monate bereits um 245 Prozent gestiegen. Inzwischen ist der Wert mit einem KGV von 36 bewertet, wird aber Gewinn und Umsatz in diesem Jahr zweistellig steigern.

Die Analysten sind aus letzterem Grund auch weiter positiv für die Papiere und sehen Potenzial angesichts der Wachstumschancen. Das durchschnittliche Kursziel der Marktbeobachter liegt mit 102,88 US-Dollar 18,7 Prozent über dem jetzigen Niveau.

