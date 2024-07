Für den amerikanischen Index S&P 500 lief es in der ersten Jahreshälfte so gut wie lange nicht. Genauer gesagt performte der Index in einem Bereich so gut wie seit 50 Jahren nicht mehr. Und dieser Umstand könnte nach sich ziehen, dass das Börsenbarometer in den nächsten Monaten zweistellig steigt. Das sind die Hintergründe.

Um mehr als zehn Prozent hat der amerikanische Aktienindex S&P 500 sein Gegenstück, den S&P 500 Equal Weight Index, in der ersten Jahreshälfte 2024 übertroffen. Das gab es in der Börsengeschichte bei einer Zurückrechnung der Indizes bisher nur einmal im Jahr 1973. Damals übertrumpfte der Index den Equal Weight um 10,7 Prozent, in diesem Jahr sind es sogar 14,5 Prozent bis Ende Juni.

Der S&P 500 und der S&P Equal Weight unterscheiden sich dabei durch die Gewichtung der enthaltenen Aktienunternehmen. Während das Plus im bekannten S&P 500 vor allem durch die mit ihrer hohen Marktkapitalisierung prominent vertretenen Tech-Giganten wie Nvidia zustande kommt, sind im S&P Equal Weight die gleichen Aktien gleich stark gewichtet, wodurch sich natürlich eine Differenz in der Performance ergibt, wenn große Aktien im S&P 500 besonders stark oder schwach performen – wie eben 2024. Aber was passierte mit dem Börsenbarometer in der Vergangenheit, wenn es den Equal Weight Index schlug.

Zweistelliges Wachstum im S&P 500?

Schaut man sich seit 1971 die Jahre an, in denen der S&P 500 sein Equal Weight-Gegenstück in der ersten Jahreshälfte übertrumpfte, stieg der Index in den folgenden zwölf Monaten im Schnitt (Median) um fast 18 Prozent. Für den aktuellen Fall würde das bedeuten, dass der Index bis zum Juni 2025 noch zweistellig ansteigen könnte.

Besonders der jetzt gestartete Juli könnte dem Index einen Schub geben, denn laut Angaben der „Bespoke Investment Group“ ist der besagte Moment seit 20 Jahren der beste Monat für die Aktien des S&P 500.

Welche Aktien könnten besonders profitieren?

Der aktuelle Schub des S&P 500 ist vor allem Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet zu verdanken. Sollte der Index laut der historischen Statistik also wirklich noch innerhalb eines Jahres um fast 18 Prozent steigen, müssten auch diese Unternehmen ordentlich an den Börsen zulegen.

Dabei sind die vergangenen Entwicklungen an den Börsen aber keine Garantie für die Zukunft. Wer dennoch an die Power der Tech-Giganten glaubt, könnte sich den gleichnamigen Index von BÖRSE ONLINE anschauen, der die Aktien der Branchenführer in sich vereint.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, Alphabet (C), Microsoft.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.