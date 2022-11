Ein Bärenmarkt kann mitunter eine schwierige Angelegenheit für Investoren sein. Mit diesen Ratschlägen von Warren Buffett, Peter Lynch und Shelby Harris schaffen Sie es jetzt, die richtigen Aktien für Ihr Portfolio zu finden. Von Johann Werther

Es fällt, es steigt, nur am Ende noch tiefer zu fallen. So fühlt sich für viele Investoren der aktuelle Bärenmarkt an. Doch wissen viele eigentlich nicht, dass die größten Namen des Investierens einem Bärenmarkt oftmals viel mehr Positives abgewinnen konnten als einer Hosse an den Börsen.

So sagte einmal der weltberühmte Peter Lynch: "Eine Korrektur ist eine wunderbare Gelegenheit, Ihre Lieblingsunternehmen zu einem Schnäppchenpreis zu kaufen." Und das ist sie tatsächlich. Viele Unternehmen sind in der Vergangenheit kräftig nach unten gestürzt und haben einiges an Bewertungen abgegeben. Während sich noch viele Anleger im letzten Jahr über zu teure Aktien beschwert haben, so dürfte man sich jetzt vor potenziellen Käufen kaum mehr retten können.

Doch wie wählt man die besten Aktien für das eigene Unternehmen aus? Denn immerhin sind gerade auch sehr viele Techaktien mehr als günstig, doch ob diese noch lange überleben steht auf einem anderen Blatt. Für das Finden des richtigen Unternehmens hat dagegen Investmentlegende Warren Buffett einen Rat: „Im Geschäftsleben suche ich nach wirtschaftlichen Schlössern, die durch uneinnehmbare Wassergräben geschützt sind.”

Denn am Ende sind es nur die Unternehmen, welche überleben, die dem Aktionär nach dem Bärenmarkt und einer möglichen Rezession auch Gewinne bringen. Begeben wir uns also auf die Suche nach Unternehmen, die aktuell günstiger sind, aber nicht so schnell vom Markt verschwinden werden.

Schnell finden sich hier die folgenden drei:

● Microsoft

KGV 2020: 35

KGV 2021: 33

KGV 2022: 26

● NVIDIA

KGV 2020: 55

KGV 2021: 79

KGV 2022: 29

● SAP

KGV 2020: 43

KGV 2021: 24

KGV 2022: 17

Diese Aktien und sicher viele andere sind aktuell günstiger, aber werden nicht allzu schnell vom Markt verschwinden. Ganz nach Warren Buffetts “Sei gierig, wenn andere ängstlich sind” sollten Anleger jetzt zuschlagen und die günstigen Bewertungen für ihr eigenes Portfolio nutzen. Denn, dass der Bärenmarkt auch eine Chance sein kann, hat nicht zuletzt der legendäre Investor Shelby Harris gezeigt, welcher einmal sagte: „Das meiste Geld machst du in einem Bärenmarkt; du bemerkst es zu diesem Zeitpunkt nur nicht.“