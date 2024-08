Kann die Deutsche Telekom ihre Dividende bald kräftig steigern? Bei den Quartalszahlen der Telekom-Aktie gab es eine große Überraschung. Was Anleger jetzt tun sollten.

„Alle unsere Geschäfte laufen erfolgreich“, sagt Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom. „Wir zeigen Quartal für Quartal, dass unsere Strategie aufgeht.“ Und das zeigt sich vor allem beim für die Dividende sehr wichtigen Free Cashflow:

Deutsche Telekom mit starken Quartalszahlen: Dividendenerhöhung?

Der Konzernumsatz der Deutschen Telekom wächst im zweiten Quartal um 4,3 Prozent auf 28,4 Milliarden Euro. Wobei das bereinigte EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) sogar um 7,8 Prozent zulegt auf insgesamt 10,8 Milliarden Euro.

Für Anleger dürfte aber auch der Free Cashflow sehr interessant sein. Denn vor allem aus diesem speist sich am Ende auch die Höhe der Dividende. Und so stieg dieser Free Cashflow bei der Deutschen Telekom um satte 48,5 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro. Zwar soll der Free Cashflow insgesamt am Jahresende lediglich 19 Milliarden Euro nach 18,9 Milliarden Euro betragen, doch eventuell ist hier noch mehr Luft nach oben nach dieser Überraschung. Und dies könnte dann dafür sorgen, dass die ohnehin gute Dividendenrendite von aktuell 3,95 Prozent abermals nochmal gesteigert wird.

Denn auch insgesamt sieht es mit mehr als 100 Millionen Vertragskunden der US-Tochter T-Mobile in den USA stabil aus, das Kundenwachstums in Deutschland ist laut der Telekom ebenfalls stark und das Ergebniswachstum in Europa auf Rekordniveau. So steht am Ende des Quartals ein bereinigte Konzernüberschuss in Höhe von 2,5 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 31,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Doch was passiert jetzt mit der Deutsche Telekom-Aktie?

Deutsche Telekom-Aktie: Jetzt kaufen?

Den Anlegern scheinen die Quartalszahlen der Deutschen Telekom sehr zu gefallen. Die Deutsche Telekom-Aktie startet mit einem Plus von mehr als 2 Prozent in den Handel und notiert mit 24,30 Euro auf lokalen Höchstständen. Denn so hoch hatte die Aktie schon lange nicht mehr gehandelt.

Weil sich die Deutsche Telekom-Aktie damit in einem klaren Aufwärtstrend befindet, schön über der 50-Tage-Linie und 200-Tage-Linie notiert, können Anleger weiter einsteigen. Wer sicherheitsorientierter in diesen Zeiten sein möchte, der setzt einen Stopp knapp unterhalb der 200-Tage-Linie und lässt ansonsten die Gewinne einfach laufen.

Denn mit der Aussicht auf eventuell höhere Dividenden, den guten Quartalszahlen und dem schönen Chart, stehen bei der Telekom alle Ampeln auf Grün. Zudem rät BÖRSE ONLINE auch zum Kauf mit einem Kursziel von 30 Euro.

Und lesen Sie passend dazu auch: Rekord-Ergebnis bei der Allianz-Aktie und neuer Aktienrückkauf - Gewinne mitnehmen oder einsteigen?

oder: Bis zu 19,81% Dividendenrendite und niedrige KGVs von 5,6 mit diesen Skandinavien-Aktien

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.