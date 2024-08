Mit den neuen Quartalszahlen der Allianz können Anleger zufrieden sein. Auch ein neues Aktienrückkaufprogramm gibt es. Doch die wichtige Frage lautet: Sollten Anleger jetzt lieber Gewinne mitnehmen bei der Aktie oder weiter zukaufen?

"Diese ausgezeichneten Ergebnisse in der Schaden- und Unfallversicherung wurden ergänzt durch eine starke Performance in den Segmenten Leben/Kranken und Asset Management, die zeigen, wie wir unsere kundenorientierte Strategie in ein nachhaltiges Gewinnwachstum übersetzen", sagt Oliver Bäte, Vorstand der Allianz. Denn die Ergebnisse der Allianz befinden sich auf Rekordniveau:

Redkordergebnisse bei den Allianz-Quartalszahlen und neues Aktienrückkaufprogramm

So hat sich das Gesamtvolumen im zweiten Quartal um 7,6 Prozent auf 42,6 Milliarden Euro erhöht. Für das erste Halbjahr ist eine Gesamtsteigerung um 6,4 Prozent auf 91 Milliarden Euro notiert. Wobei das operative Ergebnis im zweiten Quartal sogar sehr starke 3,9 Milliarden Euro erreichte, "getrieben durch gute Ergebnisse in allen Geschäftsbereichen", wie die Allianz selbst schreibt. Dabei konnte das starke Ergebnis von 3,8 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum sogar noch einmal gesteigert werden. Im ersten Halbjahr steigerte die Allianz das operative Ergebnis um 5,3 Prozent auf 7,9 Milliarden Euro. Damit liegt die Allianz genau im Ziel, denn bis Ende des Jahres soll das operative Ergebnis weiterhin einen Betrag von 14,8 Milliarden, plus/minus eine Milliarde erreichen.

Auch wichtig für Anleger: Der bereinigte Periodenüberschuss der Anteilseigner wächst auf 5,0 Milliarden Euro, was ein Anstieg um 7,7 Prozent bedeutet, während das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 12,57 Euro betrug im ersten Halbjahr nach 11,40 Euro im Vorjahreszeitraum.

Zudem verkündete die Allianz, dass sie im laufenden Aktienrückkaufprogramm bis Ende Juli für eine Milliarde Euro Aktien zurückgekauft hat. Bis zum Ende des Jahres soll es ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro geben.

Doch was bedeutet das jetzt alles für die Allianz-Aktie?

Allianz-Aktie: Jetzt Gewinne mitnehmen oder weiter zukaufen?

In einer ersten Reaktion auf die Quartalszahlen steigt die Allianz-Aktie um 1,8 Prozent auf 254 Euro. Anleger zeigten sich von den Zahlen beruhigt. In den vergangenen Tagen hatte es ja auch die Allianz-Aktie im Börsen-Abverkauf etwas erwischt, doch die Zahlen bringen Stabilität. So war die Allianz-Aktie sogar durch die 200-Tage-Linie gefallen, was gar kein gutes Zeichen ist. Doch dort unten nutzten Anleger nun die günstigen Kurse und kauften nach.

Dennoch müssen selbst Allianz-Aktionäre aktuell aufpassen: Die Allianz-Aktie sollte sich jetzt über der 200-Tage-Linie stabilisieren. Und wer ganz auf Nummer sicher gehen will, der kauft erst wieder zu, wenn die Aktie auch die 50-Tage-Linie (blau) überwinden konnten. Wer aktuell kauft, der sollte langfristig mit der Allianz kein großes Risiko eingehen, kurzfristig kann es allerdings zu weiteren Abverkäufen kommen.

Deswegen sind diese guten Quartalszahlen auch ein starkes Zeichen, doch Anleger sollten bei einem abermaligen Bruch der 200-Tage-Linie erwägen (Teil-)Gewinne mitzunehmen, um später günstiger wieder einzusteigen.

Insgesamt bleibt die Allianz-Aktie mit einem KGV von 9,0 für 2025 und einer Dividendenrendite von 6,55 Prozent sehr attraktiv bewertet. BÖRSE ONLINE rät langfristig zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 300 Euro.

