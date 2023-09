Unternehmensprofil

Die Hella GmbH & Co. KGaA ist ein Automobilzulieferer, der an über 100 Standorten in mehr als 35 Ländern weltweit vertreten ist. Produziert werden u.a. Tagfahrlampen, Spurwechselassistenten, Signalanlagen, dynamisches Kurvenlicht, kamerabasierte Scheinwerfer sowie verkehrszeichenerkennende Kameras. Seit 2013 ist ein LED Matrix Scheinwerfer mit blendfreiem Fernlicht im Programm. Das operative Geschäft ist in die Segmente Automotive (Licht, Elektronik), Aftermarket (Independent Aftermarket, Großhandel und Werkstattausrüstung) sowie Special Applications (Spezielle Erstausrüstung, Industries) eingeteilt. Das Unternehmen ist seit November 2014 bei der deutschen Börse im Prime Standard gelistet.

Offizielle Webseite: www.hella.com