Hella
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WKN A13SX2
ISIN DE000A13SX22
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu Hella
dpa-AFX News zu Hella
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EQS-News: Halbjahresergebnisse 2026: Geschäftsentwicklung im Rahmen der Erwartungen, Prognose bestätigt; Lichttransformation wird beschleunigt (deutsch)
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EQS-News: FORVIA HELLA legt Ergebnisse für erstes Quartal 2026 vor: Umsatz auf Vorjahresniveau, robuste Ergebnisentwicklung, Prognose bestätigt (deutsch)
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EQS-News: Umsatzdaten erstes Quartal 2026: FORVIA HELLA startet mit solider Umsatzentwicklung in neues Geschäftsjahr (deutsch)
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EQS-News: Geschäftsjahr 2025: FORVIA HELLA erzielt robuste Finanzergebnisse in anspruchsvollem Marktumfeld (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|7,94
|7,58
|7,86
|8,02
|7,95
|Nettogewinn (Mrd)
|0,25
|0,21
|0,09
|0,37
|0,27
|Gewinn/Aktie
|2,18
|1,68
|0,95
|3,18
|2,38
|Dividende/Aktie
|0,73
|0,59
|0,95
|0,95
|0,71
|Rendite (%)
|1,03
|0,83
|1,16
|1,06
|0,86
|KGV
|31,93
|37,96
|86,32
|28,11
|34,58
|KUV
|0,99
|1,04
|1,16
|1,24
|1,15
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Hella GmbH & Co. KGaA ist ein Automobilzulieferer, der an über 100 Standorten in mehr als 35 Ländern weltweit vertreten ist. Produziert werden u.a. Tagfahrlampen, Spurwechselassistenten, Signalanlagen, dynamisches Kurvenlicht, kamerabasierte Scheinwerfer sowie verkehrszeichenerkennende Kameras. Seit 2013 ist ein LED Matrix Scheinwerfer mit blendfreiem Fernlicht im Programm. Das operative Geschäft ist in die Segmente Automotive (Licht, Elektronik), Aftermarket (Independent Aftermarket, Großhandel und Werkstattausrüstung) sowie Special Applications (Spezielle Erstausrüstung, Industries) eingeteilt. Das Unternehmen ist seit November 2014 bei der deutschen Börse im Prime Standard gelistet.
Offizielle Webseite: https://www.hella.com