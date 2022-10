Durch die Kursverluste an den Märkten steigen die Dividendenrenditen im DAX immer mehr. Könnten diese fünf Dividendenstarken Titel jetzt ein Schnäppchen sein, bei dem man einfach zugreifen muss? Von Johann Werther

Doch stellt sich für viele Anleger aktuell nicht die Frage nach der Attraktivität der Dividendenrenditen, sondern ob ein Investment in den Industriestandort Deutschland überhaupt noch etwas taugt. Immerhin bieten sich hier deutlich mehr Probleme als in anderen Ländern.

So gibt es hier einige politische Risiken wie eine kaputte Energiepolitik und kommende Lockdowns, auch wenn fast jedes Land bis auf China die Pandemie für beendet erklärt hat. Dazu kommt, dass nicht einmal mehr der IWF der deutschen Wirtschaft in diesem Szenario viel zutraut. Daraus folgt auch, dass wir uns bei der Wachstumsprognose des IWF auf dem vorletzten Platz aller Länder befinden.

Dax-Aktien mit hohen Dividenden

Doch bekanntlich haben politische Börsen ja kurze Beine und viele Anleger hoffen auch weiter, dass sich diese Weisheit noch bewahrheitet. Wer also an deutsche Aktien und den Industriestandort Deutschland glaubt, der kann aktuell einige Werte sehr billig einsammeln. Dazu dürften sich Investoren aktuell hohe Dividendenrenditen sichern, die bei späterem Auschüttungswachstum, die persönliche Dividendenrendite steigern. Deswegen hier die Top 5 Dividendenzahler nach Rendite aus dem DAX:

Volkswagen

Beginnen wir mit Platz fünf und einer Aktie, die in Deutschland besprochen wird wie keine andere. Volkswagen ist allerdings nicht nur durch den Porsche Börsengang ins Visier vieler Anleger geraten, sondern auch durch die äußerst niedrige Bewertung (KGV vier) und eine Dividendenrendite von aktuell 5,2 Prozent.

BASF

Auf dem vierten Platz begegnen wir einer Aktie, die aktuell kontroverser nicht diskutiert werden könnte. Für die eine Hälfte der Anleger scheint der Einstieg, bei BASF nach dem Kursverfall eine Jahrhundertchance zu sein, die andere Hälfte schreit “Finger weg”. Doch wie man es auch dreht und wendet – die Bewertung mit KGV sieben und die Dividendenrendite von 8,1 Prozent, lässt es viele Anleger in den Fingern jucken.

BMW

Vom Aktienkurs nicht so heruntergekommen wie BASF, aber auf Jahressicht trotzdem 15 Prozent im Minus ist unser Platz drei, nämlich die Aktie von BMW. Der Autobauer dürfte wohl so niedrig bewertet sein wie kaum eine andere Aktie im DAX oder MDAX, denn das aktuelle KGV beträgt 2,6 (!). Dazu winkt Anlegern hier eine Dividendenrendite von 8,2 Prozent.

Mercedes

Doch auch auf Platz zwei findet sich in der Aktie von Mercedes-Benz ein günstig bewerteter Automobilwert. Der Autobauer, der mehr in das Luxussegment umschwenken möchte, ist aktuell mit dem 5,2-fachen des Gewinns gepreist und bietet Anlegern eine tatsächlich sehr attraktive Dividendenrendite von 9,4 Prozent.

Covestro

Einsam an der Spitze seine Kreise zieht allerdings Covestro, die aber wirklich auch nur aus Sicht der Dividendenrendite irgendwo auf einen ersten Platz gehören. Die Aktie befindet sich seit 2018 in einem scheinbar unwiederbringlichen Down-Turn und auch die aktuelle Lage in Deutschland macht es für den Chemie-Wert nicht besser. Dementsprechend liegt das KGV hier nur noch bei 4,5, die Dividendenrendite dagegen allerdings bei 11,1 Prozent.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz, BASF, Volkswagen Vz.