Die Wahl des nächsten US-Präsidenten im November rückt immer näher. Und damit wächst auch die Unsicherheit an den Börsen. Denn der Wahlausgang könnte manche Aktien crashen und andere abheben lassen. Manchen Aktien sind aber so oder so eine gute Idee.

Die kommende US-Präsidentenwahl und das Duell Donald Trump gegen Kamala Harris werfen schon jetzt ihre Schatten auf die Börsen voraus. Denn Präsidentschaftswahlen machen Anleger nervös. Da die Kandidaten in vielen Bereichen unterschiedliche Positionen haben, befürchten Anleger, dass je nach Ausgang bestimmte Aktien und Sektoren nach der Wahl einen Crash erleben, während andere aufblühen. Da das Rennen in diesem Jahr aber völlig offen ist und dazu wegweisende Zinsentscheidungen der Fed bevorstehen, ist das Bangen an der Börse besonders groß – könnte man zumindest denken.

Auf den ersten Blick stimmt die Vermutung: Laut Daten der Bank of America steigt der CBOE Volatility Index (VIX), der die erwartete Schwankungsbreite des amerikanischen Aktienindex S&P 500 ausdrückt, in Wahljahren um 25 Prozent. In diesem Jahr ist den Angaben zufolge der Abstand der Monate mit der höchsten und niedrigsten Schwankungsrate aber nicht so groß wie 2016 oder 2020. Aber selbst, wenn das nicht so wäre, müssen sich Anleger vor der Wahl wirtschaftlich gesehen nicht fürchten.

US-Wahlen nur mit geringem Einfluss auf langfristige Aktienentwicklung

Klar, wenn Kamala Harris die nächste Präsidentin in den USA wird, könnten Aktien aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien aufblühen, bei Donald Trump wären es eher fossile Energieunternehmen. Auf lange Sicht sind die Präsidentschaftswahlen und der Präsident selbst aber nur ein Faktor in einem Geflecht aus wirtschaftlichen Einflussbereichen, die die Aktienkurse von Unternehmen an der Börse steigen und fallen lassen. Am Ende steht immer noch der Konzern selbst im Fokus. Wer also in den letzten Jahren am Markt erfolgreich war und eine gute Perspektive hat, der wird auch unabhängig vom nächsten Präsidenten der USA Anleger überzeugen können.

Wahl hin oder her: Diese Aktien sind jetzt einen Blick wert

Zu diesen erfolgreichen Konzernen gehört beispielsweise der KI-Gigant Nvidia. Zwar erlebt die Aktie des Konzerns gerade eine Korrektur, die Daten überzeugen aber trotzdem. Im zweiten Quartal konnte Nvidia seine Erlöse um 122,4 Prozent im Jahresvergleich steigern. In den letzten fünf Jahren verzeichnete die Aktie ein Plus von 2,200 Prozent. Ein Dip wie jetzt ist für Anleger eine Einstiegschance – ob vor der Wahl oder danach.

Beispiele aus anderen Sektoren sind Novo Nordisk und Eli Lilly. Die Pharmakonzerne reiten dank ihrer Abnehmspritzen Wegovy (Novo Nordisk) und Zepbound (Eili Lilly) auf einer Erfolgswelle, die nicht zu enden scheint. Tatsächlich entdecken die Unternehmen sogar immer mehr Verwendungszwecke für ihre Präparate. Zepbound von Eli Lilly könnte so schon zu Beginn des kommenden Jahres bei einer Zulassung durch die US-Gesundheitsbehörde FDA zur Behandlung von Schlafapnoe eingesetzt werden.

Ebenfalls sehr wahrscheinlich ist, dass die weltweiten Rüstungsausgaben unabhängig vom nächsten US-Präsidenten steigen werden. Das gilt für amerikanische Werte wie Lockheed Martin oder deutsche Vertreter wie Rheinmetall. Unternehmen mit einem erfolgreichen Geschäftsmodell werden also auch nach der US-Wahl nicht total crashen, selbst wenn sich Rücksetzer natürlich nicht vermeiden lassen. Besonders erfolgreiche Wertpapiere finden Sie übrigens auch im Aktien für die Ewigkeit Index von BÖRSE ONLINE. Damit fährt man auch in unsicheren Zeiten gut.

