Eine Investition in Pharma- oder Biotech-Aktien will gut überlegt sein. Ein Titel ist gerade aber besonders günstig zu haben und hat für Anleger unter Umständen ein Ass im Ärmel, das sich bald richtig auszahlen könnte.

Es ist momentan der Trend in der Gesundheitsbranche: Sogenannte GLP-1-Agonisten. Dabei handelt es sich um Wirkstoffe, die ursprünglich zur Behandlung von Diabetes genutzt wurden, mittlerweile aber auch bei der Gewichtsreduktion eine wichtige Rolle spielen.

Vor allem als Abnehmspritzen sind die Wirkstoffe weltweit bekannt geworden. Sie zügeln den Appetit von Patienten und lassen die Kilos purzeln. Konzerne wie Novo Nordisk oder Eli Lilly gehören mit ihren Produkten Wegovy oder Zepbound derzeit zur Speerspitze des Gesundheitstrends. Dahinter bringen sich aber immer mehr Unternehmen in Position, die auch etwas von dem Markt abhaben möchten, der laut Experten bis zum Jahr 2030 100 Milliarden US-Dollar schwer sein könnte.

Pfizer-Aktie hat ein Ass im Ärmel

Auch der amerikanische Pharmakonzern Pfizer will in Zukunft etwas von dem Wachstumsmarkt dieser Medikamente abhaben. Und Pfizer braucht ein Erfolgserlebnis. Nach Corona durchlebt das Unternehmen gerade eine Durststrecke. Die Aktie fiel in den letzten drei Jahren um 25 Prozent.

Der Game Changer könnte für den Titel ein Wirkstoff mit dem Namen Danuglipron sein. Dabei handelt es sich nicht um eine Abnehmpille, die einmal täglich eingenommen werden soll und sich momentan in der klinischen Testphase befindet. Nicht Spritzen, sondern Pillen sind nämlich das nächste große Ding in dem Sektor. Hier ist ein Wettrennen um die besten Produkte entbrannt. Wer erfolgreich sein will, muss vor allem bei dem prozentualen Anteil der Gewichtsreduktion und der Verträglichkeit für Patienten punkten. Bisher scheint Pfizer in diesen Bereichen liefern zu können, es könnte aber noch Jahre dauern, bis das Produkt zur Marktreife kommt. Und die Konkurrenz schläft natürlich nicht.

Schafft die Aktie von Pfizer den Turnaround?

Pfizer hat aber für Anleger auch einige Vorteile. Die Aktie wird gerade mit einem Forward KGV von 13 bewertet und ist damit ein Stück günstiger als die Gesundheitsbranche insgesamt, die laut der Plattform „The Motley Fool“ im Schnitt bei etwa 21 liegt. Zudem dürften im Markt der Abnehmpräparate nicht nur zwei Konzerne wie Eli Lilly oder Novo Nordisk alle Gewinne unter sich aufteilen.

Außerdem hat Pfizer als ein großes Unternehmen die Kapazitäten, um die Produktion für Blockbuster-Medikamente schnell hochzufahren und die Entwicklung zu beschleunigen. Trotz vieler Unsicherheiten könnte sich Pfizer für Anleger als ein attraktives Investment erweisen, wenn man Geduld hat.

Weitere Turnaround-Kandidaten, auch aus der Pharma- und Biotech-Branche, finden Sie übrigens im Reversal Index von BÖRSE ONLINE.

Lesen Sie auch: SDAX-Aktie verliert 60% an Wert in nur 8 Tagen – Kaufchance oder massives Warnsignal?

Oder: Ausbruch nach oben nicht verpassen: Bei diesen aussichtsreichen Aktien startet gerade eine Rallye

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Pfizer.