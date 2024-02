Börsianer lieben Muster, die eine Vorhersage über die Zukunft der Aktienmärkte zulassen. Und eines dieser Muster verspricht 2024 für den Nasdaq ein zweistelliges Wachstum. Was steckt dahinter?

Könnte der Nasdaq Composite Index in diesem Jahr nach 2023 wieder zweistellig wachsen? Bei dem derzeitigen Hype um Künstliche Intelligenz (KI) ist es durchaus möglich, dass Tech-Unternehmen auch in diesem Jahr ordentliche Kursgewinne einfahren. Also ja, ein zweistelliges Wachstum ist drin. Erinnern wir uns aber beispielsweise an das Jahr 2022 zurück, dann ist ebenso klar, dass der Index ein kräftiges Minus verzeichnen musste. Wie die Finanzexperten von „The Motley Fool“ berichten, gibt es im Nasdaq Composite jedoch ein Muster, das ein weiteres Index-Wachstum nahelegt.

Seit 1971 ein robustes Muster

Wir können bis zu den Anfängen des Nasdaq Composite im Jahr 1971 zurückgehen, um festzustellen, dass auf ein Minus-Jahr im Index und einer anschließenden Erholung nie sofort ein erneutes Minus-Jahr folgte. Im Jahr 2008 fiel der Tech-Index so zum Beispiel um über 40 Prozent, verzeichnete 2009 ein Plus von fast 44 Prozent und wuchs in dem Jahr danach wieder um fast 17 Prozent. Zwar gab es immer wieder Zeitintervalle, in denen der Nasdaq Composite in zwei oder drei aufeinanderfolgenden Jahren ins Minus rutschte, auf ein Plus danach folgte bisher aber auch immer ein Plus. Das muss nicht immer zweistellig sein, im Schnitt lag das Wachstum aber bei 19 Prozent. Dazu muss aber auch gesagt werden, dass das Plus nach einem Verlustjahr in den meisten Fällen höher ausfiel als das Plus in dem Jahr danach. Dass es 2024 also wieder um 40 Prozent nach oben geht wie 2023, ist historisch gesehen nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich.

KI-Aktien treiben Wachstum

Ein großen Anteil an dem vergangenen Nasdaq-Kurswachstum hatten auch große Tech-Player wie Amazon oder Meta und der Hype um deren KI-Technologien. Die Amazon Aktie war in den letzten zwölf Monaten um 60 Prozent gestiegen, für Meta ging es im gleichen Zeitraum um 168 Prozent nach oben. Viele Technologieunternehmen beginnen laut „The Motley Fool“ das Jahr also mit viel Hype und hohen Bewertungen. Erst jetzt müsse sich aber zeigen, wie sich die Technologien auf die operative Leistung auswirken. Und das dürfte auch die zukünftige Nasdaq-Performance maßgeblich prägen.

Wenn Sie ebenfalls noch von dem Megatrend KI profitieren möchten, schauen Sie sich doch mal den Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE an. Der Aktienkorb enthält 19 aussichtsreiche Aktien, die mittelbar oder unmittelbar vom Megatrend KI profitieren und sich daher für ein Investment in die bahnbrechende Technologie eignen.

Lesen Sie auch: Diese 10 Value-Aktien dürften im Februar ihre Dividenden steigern

Oder: Analysten empfehlen diese Aktien unter 10 Euro mit einem KGV von unter 10 zum Kauf

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.