Die Medikamente zur Gewichtsreduktion von Eli Lilly und Novo Nordisk sind in aller Munde. Dabei steht der nächste Blockbuster schon in den Startlöchern und könnte Anlegern wieder eine Rallye bescheren.

Bei dem ganzen Hype um Abnehmpräparate wie Zepbound von Eli Lilly oder Ozempic von Novo Nordisk könnte man schnell vergessen, dass bei einigen der Wirkstoffe der ursprüngliche Sinn die Behandlung von Diabetes war. Und genau in diesem Feld forschen beiden Unternehmen auch weiter und könnten bald das nächste Blockbustermedikament auf den Markt werfen.

Eli Lilly ist im „Insulinmarkt“ führend und beherrscht zusammen mit Novo Nordisk und Sanofi diesen Sektor. Demnächst soll nun ein Insolinprodukt auf den Markt kommen, das Patienten nicht jeden Tag, sondern nur einmal in der Woche anwenden müssen. Der Name: efsitora alfa.



Eli Lilly mit nächstem Blockbuster?

Der neue Wirkstoff für Patienten mit Typ-2-Diabtes hatte zuletzt positive Ergebnisse aus einer Phase-3-Studie erreicht. Das Insulin der nächsten Generation, wie es in einigen Medien betitelt wird, ist nach ersten Erkenntnissen auch genauso sicher wie die Nutzung eines täglichen Insulinstoffes und wäre damit für Patienten die bessere Option.

Aber auch Novo Nordisk arbeitet an einem solchen Medikament. Ähnlich wie bei den Wirkstoffen zur Gewichtsreduktion könnte sich also wieder ein interessantes Rennen zwischen den Unternehmen anbahnen.



Eli Lilly Portfolio präsentiert sich stark

Am Ende des Tages dürfte für Anleger der neue Insulin-Wirkstoff aber nur die Spitze des Eisbergs sein. Aufgrund der zahlreichen Blockbuster-Medikamente ist die Aktie von Eli Lilly nicht nur aufgrund eines Produktes einen möglichen Kauf wert.

Im ersten Quartal 2024 konnte Eli Lilly im Vergleich zum Vorjahr seinen Umsatz um 26 Prozent auf 8,8 Milliarden US-Dollar steigen. Selbst die Erlöse mit dem unbekannteren Krebswirkstoff Verzenio stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent. Mit dieser Pipeline und dem Milliardenmarkt Gewichtsreduktion in der Hinterhand bleibt Eli Lilly auch in Zukunft für langfristig orientierte Anleger ein gutes Investment. Das gilt aber auch für Novo Nordisk. Momentan sieht es so aus, dass das Marktvolumen der Branche Platz für beide Platzhirsche bieten könnte.



