Es gibt häufig verschiedene Meinungen am Kapitalmarkt. Doch wenn einige Experten aus den Reihen der sonst häufig bullischen Analysten bis zu 86 Prozent an Downside sehen, dann ist dies häufig ein Warnsignal. Insbesondere, wenn es sich um Schwergewichte im Markt wie Aktien aus den Magnificent Seven handelt.

Wird der Markt einbrechen oder nicht? Mit Blick darauf, dass die größten zehn Aktien im S&P500 ein Gewicht von 30 Prozent haben, hängt diese Entscheidung insbesondere an den Magnificent Seven Aktien. Denn Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, Microsoft, Tesla und Apple bewegen die Märkte. Umso bedrohlicher wirkt vor diesem Hintergrund ein Absturz der Papiere, was ebenfalls den Markt nach unten ziehen dürfte.

Analysten behaupten, dass diese 3 Magnificent Seven Aktien bis zu 86% fallen können

Doch genau das vermuten einige einzelne Analysten bei den folgenden drei Magnificent Seven-Aktien und sehen bis zu 86 Prozent an Downside, entgegen der gängigen Schätzungen der Experten.

Meta (Downside laut negativem Analyst: -24 Prozent)

Laut BNP Paribas Exane Analyst Stefan Slowinski könnte bei Meta einiges an Ungemach drohen. Wegen der fehlenden Aussicht auf Umsatzwachstum im Zusammenhang mit massiven Ausgaben für künstliche Intelligenz sieht der Experte einige Probleme für das Unternehmen.

Slowinski impliziert mit seinem aktuellen Kursziel eine Downside von 24 Prozent für die Aktie. Der Konsens der Analysten sieht eine Upside von 11 Prozent.

Nvidia (Downside laut negativem Analyst: -31 Prozent)

Selbst der Highflyer Nvidia scheint vor einigen negativen Einschätzungen nicht geschützt zu sein. So erwartet Analyst Gil Luria von D.A. Davidson einen Abstieg des Aktienkurses aufgrund von weniger Nachfrage und höherer Konkurrenz in den kommenden Jahren.

Konkret liegt das Kursziel des Analysten satte 31 Prozent unter dem aktuellen Niveau. Der Konsens der Marktbeobachter sieht eine Upside von 9,6 Prozent.

Tesla (Downside laut negativem Analyst: -86 Prozent)

Nach einem 30 Prozent Kursverfall seit Jahresanfang sind die Meinungen rund um Magnificent Seven Aktie Tesla, wenig überraschend, nicht sonderlich positiv. Besonders negativ ist Gordon Johnson von GLJ Research, der wegen der massiven Überbewertung einen massiven Ausverkauf erwartet.

Laut dem Experten dürfte es mit Tesla bald um 86 Prozent nach unten gehen. Die Konsensschätzung sieht dagegen ein Potenzial von immerhin 3,7 Prozent nach oben.

