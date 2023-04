Ungewöhnliche Selbstkritik: Der Tesla-CEO Elon Musk findet deutliche Worte zu sich selbst. Könnte das schon bald zu einem Strategiewechsel beim E-Autobauer führen?

Elon Musk ist für vieles bekannt. Sich selbst zu hinterfragen und auch mal zu kritisieren, kommt aber eher seltener vor. Der Chef von Tesla ist gerne laut, polarisiert und sorgt häufig für Schlagzeilen. Ähnlich wie auch bei Elon Musk selbst scheiden sich auch bei der Tesla-Aktie die Geister. Die einen schwören auf das Unternehmen und sagen eine glorreiche Zukunft voraus – die anderen sehen die Aktie als waghalsige Spekulation. Vor Kurzem fand Musk ungewöhnlich selbstkritische Worte – könnte das auch beim Autobauer für einen Strategiewechsel sorgen?

Wie „Fortune“ berichtete, gab Elon Musk am vergangenen Freitag zu, er sei „viel öfter dumm, als mir lieb ist“. Das schrieb er auf Twitter zu einer Diskussion von Usern, die über seinen Führungsstil und seine Geschäftsstrategien stritten. Musks Aussage war die Antwort zum Kommentar eines Nutzers: „‘Elon weiß es am besten‘ ist ein schreckliches Argument. Er ist großartig, kann aber auch dumm sein.“

I am dumb way more often than I’d like to be!