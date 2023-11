Die US-Notenbank FED hat die Zinspause bestätigt. Die Leitzinsen in den USA bleiben in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Löst dies nun den nächsten Bullenmarkt aus? So reagieren jetzt Aktien und die Börse.

Die US-Notenbank Federal Reserve legt erneut eine Zinspause ein. Wie an den Finanzmärkten erwartet, beließ sie den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Erstmals seit Beginn der Zinserhöhungen im März 2022 hielten die Währungshüter damit die Füße auf zwei Sitzungen in Folge still.

Ob noch ein weiterer Zinsschritt nach oben kommen wird, ist ungewiss. In ihrem im September aktualisierten Ausblick hatten die Währungshüter eine weitere Anhebung um einen viertel Prozentpunkt für dieses Jahr ins Auge gefasst. Die hohe Inflation hält sich hartnäckig und gibt der Zentralbank noch keinen Grund zur Entwarnung. Die Verbraucherpreise stiegen im September um 3,7 Prozent und damit im selben Tempo wie im August. Die Fed strebt einen Wert von 2,0 Prozent an.

So reagieren jetzt Aktien und die Börse: Führt die Pause bei den Zinsen zu einem neuen Bullenmarkt?

Bereits im Tagesverlauf hatten sich die weltweiten Börsen positiv gezeigt. Denn bereits im Vorfeld war der Markt davon ausgegangen, dass es heute eine Pause bei den Zinsen und den USA gibt. Nach der Verkündung der Zinspause reagierten der Euro und die Börsen zunächst positiv und stiegen leicht. Doch dann äußerte sich Fed-Chef Jerome Powell auf der Presse-Konferenz, welche immer eine halbe Stunde nach der Zins-Verkündung beginnt sehr kritisch. Er sagte, die geopolitische Lage sei ungewiss, man brauche noch ein schwächeres Wachstum, um die Inflation in den Griff zu bekommen und auch ein Government-Shutdown in den USA sei ein Risiko. So brachte er die Börsen dann doch noch dazu, etwas abzugeben. Dennoch ließen sich die Börsen nach einem kleinen Schock nicht vom Kurs abbringen und stiegen dann gegen 20 Uhr deutscher Zeit doch kräftig.

Der DAX legte bis zur Entscheidung von FED-Chef Jerome Powell heute um 0,8 Prozent auf 14.930 Punkte zu. In einer ersten Reaktion blieb der DAX unverändert.

Im Vorfeld der Zins-Pause vermochte der Dow Jones leicht um 0,2 Prozent zulegen, der marktbreite S&P 500 um 0,35 Prozent und die Tech-Börse Nasdaq100 um 0,75 Prozent. Nach der Entscheidung zum Pausieren der Zinsen konnte vor allem die Tech-Börse zulegen. Die Nasdaq steht gegen 20 Uhr deutscher Zeit mit 1,2 Prozent im Plus. Der S&P 500 liegt bei plus 0,75 Prozent und der Dow Jones bei plus 0,45 Prozent.

Gold und Silber hatten in Euro heute ganz leicht eingebüßt. In den vergangenen Tagen waren beide Edelmetalle aber bereits stark gewesen und hatten teils deutlich zugelegt.

Vor der Zins-Entscheidung der Fed zeigte sich der Euro schwach. Die Gemeinschaftswährung gab um 0,5 Prozent auf 1,053 Dollar nach. Nach der Verkündung von Jerome Powell konnte der Euro zulegen und seine Verluste teilweise abbauen.

Währenddessen pendelten die Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum heute vor der Entscheidung der FED rund um die Nulllinie. Auch Kryptos reagieren bei den Zins-Entscheidungen häufig volatil, weil hohe Zinsen Risiko-Assets weniger attraktiv machen. Während die Edelmetalle schlussendlich weiter leicht verloren, konnten Bitcoin und Ethereum deutlich in die Gewinnzone drehen.

Spannend wird es dann wieder auf der nächsten FED-Sitzung am 13. Dezember. Bislang gehen rund 75 Prozent davon aus, dass die Zinsen auch im Dezember auf dem aktuellen Niveau bleiben. Doch 25 Prozent denken sogar, dass die Zinsen im Dezember nochmal um 0,25 Prozentpunkte angehoben werden. Zudem geht der Markt aktuell davon aus, dass die Zinsen in den USA erst im Juni kommenden Jahres gesenkt werden.

