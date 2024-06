Fondsmanager Stefan Risse von Acatis verrät, welche Growth-Aktien es ihm aktuell angetan haben und bei welcher Aktie Anleger jetzt sogar auf 1.000 Prozent Rendite kommen können.

In dieser Woche steht die Zins-Entscheidung der Europäischen Zentralbank EZB am Donnerstag an. Kommende Woche Mittwoch (11. Juni) trifft die amerikanische Notenbank FED ihre nächste Entscheidung zu den Zinsen. Und die Börsen achten ganz genau darauf, wie die Notenbänker entscheiden. Denn die Aktien hängen aktuell am Zinstropf. Doch was bedeutet das für Value-Aktien und für Growth-Aktien?

Diese Aktie kann bis zu 1.000 Prozent steigen

Im Streitgespräch zwischen Acatis-Manager Stefan Risse und dem Börsianer Christoff Innerhofer entwickelt sich ein Hin und Her zwischen Growth-Aktien und Value-Aktien. Sollte man Nvidia und Co jetzt noch kaufen? Oder doch lieber auf deutsche Turnaorund-Werte wie Zalando, Bayer oder Fresenius Medical Care setzen?

"Grundsätzlich investiere ich gerne antizyklisch in Aktien mit konservativen Chancen", verrät Christoff Innerhofer. "Da sind aber manchmal auch mehrere 100 Prozent zu machen. Aktuell vielleicht mit Werten wie Zalando oder Fresenius Medical Care. Dort sind die Geschäftsmodelle sicher, die Aktie hat einen guten Buchwert, ein gutes KGV, welches auch unter dem Zehnjahresdurchschnitt notiert. Ebenfalls eine Aktie mit einem intakten Geschäftsmodell und einer guten Pipeline ist Bayer. Die Bayer-Aktie ist zwar aktuell ein heißes Thema und wahrscheinlich die meistgehassteste Aktie in ganz Deutschland, aber manchmal sind genau das die Chancen."

Doch welche Aktie kann jetzt bis zu 1.000 Prozent Gewinn bringen?

Stefan Risse und Christoff Innerhofer: Diese bekannte Aktie kann 1.000 Prozent Gewinn bringen

Denn eine bekannte Aktie, die zuletzt aber sehr stark gefallen ist, ist die Beyond Meat-Aktie. Und diese könnte sich in vielen Depots befinden. Zudem verraten Christoff Innerhofer und Acatis Manager Stefan Risse: "Wenn ich junge Technologien habe, dann weiß man nie, welche Firma sich durchsetzt. Wobei bei der Fleischgeschichte kann man sagen, Beyond Meat hat schon eine sehr, sehr starke Marktstellung."

Zudem erwarten die beiden Aktien-Experten, dass man sich die Beyond-Meat-Aktie bei einem Kurs von aktuell rund 7 Euro durchaus mal anschauen könnte. So sagt Risse: "Bei sieben Euro können Anleger sich durchaus mal die Beyond Meat-Aktie anschauen. Zwar nicht aus unserer Sicht bei Acatis, weil wir eher auf den Value-Faktor gehen. Aber wie gesagt, wenn die Aktie dann tatsächlich diesen Lauf nehmen sollte, dann sind das natürlich Chancen, dass so ein Unternehmen nicht nur 20 Prozent steigt oder 30 Prozent steigt, sondern dass das halt ein Verdoppler oder auch ein Verzehnfacher wird."



Was die beiden Experten konkret zu der Beyond Meat-Aktie sagen, welche Chancen Konkurrent Oatly hat und was Anleger jetzt mit der Nvidia- und der Tesla-Aktie machen sollten, das erfahren Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

