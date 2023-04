Auch wenn die Märkte durch Bankenkrise und Co. im März eher zu Abverkäufen aufgelegt waren, gibt es jetzt doch einige sehr heiße Kandidaten für eine Frühjahresrallye. Diese sollten sich Anleger aufgrund der hohen Potenziale genauer anschauen.

Es wird Frühling und saisonal bedingt kann dies an den Märkten oftmals zu einer kleinen Rallye führen, auch wenn das aktuelle makroökonomische Umfeld nicht allzu rosig aussieht. Dementsprechend brauchen Anleger auch die richtigen Aktien, um von einer Aufwärtsbewegung profitieren zu können und neuen Schwung ins eigene Depot zu bringen.

Die heißen Kandidaten für die Frühjahrsrallye

Diese drei Titel bieten Anlegern aktuell aus verschiedenen Gründe Chancen auf hohe Kursgewinne, weshalb sich hier ein genauerer Blick lohnen könnte:

Meta – Wiederbelebung nach TikTok-Verbot

Der erste spannende Wert ist dabei die Aktie von Meta. Das Unternehmen, welches vor allem 2022 stark in Verruf geraten war, hat nun einen schon fast komplettierten operativen Turnaround hingelegt, hat die Kosten reduziert und baut neue Geschäftsfelder aus.

Besonderes Potenzial könnte Meta, aber auch die Konkurrenz wie Snap, haben, da sich ein Verbot der Social-Media-App TikTok in den USA anbahnt. Sollte hier wirklich ein solcher Schritt erfolgen, so könnten sich viele Marktanteile wieder in die Hände des amerikanischen Konzerns verschieben, was vermutlich auch mit einer deutlichen Aufwertung verbunden wäre.

Zuletzt riet die BÖRSE ONLINE Redaktion zum Beobachten der Meta-Aktie. Risikoaffine Anleger steigen mit einer kleinen Position ein und wählen einen engen Stopp.

Commerzbank – Eine Frage des Vertrauens

Große Chancen auf eine baldige Rallye hat auch die Aktie der Commerzbank, welche in den Wirren der Angst vor einer Bankenkrise im März massiv nach unten gerissen wurde.

Anleger, die diese Chance nun zum Einstieg nutzen, könnten einige Kursgewinne mitnehmen, sollte sich die Lage im Finanzsektor wieder erholen. Analysten wie die UBS oder Goldman Sachs sehen hier Kurspotenzial bis auf 14 oder 15 Euro je Aktie.

Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät zum Kauf der Commerzbank-Aktie mit einem Kursziel von 14,50 Euro und einem Stoppkurs bei 7,80 Euro.

About You – Bounce nach den Abverkäufen?

Vielleicht aber noch mehr Renditepotenzial, dafür aber auch entsprechend viel Risiko bietet Anlegern die Aktie von About You. Der Mode- und Software-Konzern ist erneut stark abverkauft worden und steht nicht mehr unweit von neuen Jahrestiefs.

Sollte sich allerdings die makroökonomische Lage, zum Beispiel durch gute Konsumdaten oder Quartalsergebnisse aufhellen, dann könnte der Wert überproportional profitieren.

Die BÖRSE ONLINE Redaktion riet zuletzt zum Beobachten der About You-Aktie. Anleger, die sich des Risikos bewusst sind, können eine kleine Position eröffnen und wählen einen engen Stopp rund 15 Prozent unter dem Kaufkurs.

Übrigens: Lesen Sie auch: 3 Gründe, warum Warren Buffetts "Buy&Hold forever-Strategie" nicht funktioniert

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.