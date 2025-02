Diese zwei Aktien blicken auf ein schwieriges Börsenjahr 2024 zurück, konnten sich zuletzt aber deutlich erholen. Ist jetzt schon der perfekte Zeitpunkt zum Einstieg bei den Papieren oder verbrennen sich Anleger damit die Finger?



Abgestürzte Aktien, die aber eigentlich über ein solides Geschäftsmodell verfügen, sind eine beliebte Beute für Anleger. Nur ganz sicher sein, ob ein Titel nach einem Absturz wieder auf die Beine kommt, kann man natürlich nie. Zwei Aktien haben aber zumindest einen ersten Schritt aus dem Börsenloch gemacht. Kann sich ein Einstieg jetzt lohnen?



Zoom-Comeback nach der Pandemie?

Während der Pandemie war die Aktie des Tech-Konzerns Zoom mit seinem unkomplizierten Videokonferenztool einer der Highflyer an der Börse und stieg zwischenzeitlich auf über 500 US-Dollar an. Davon ist heute nicht mehr viel zu sehen. Noch im Sommer 2024 lag der Wert der Aktie bei um die 50 US-Dollar. Seit ungefähr drei Jahren war kaum Bewegung im Chart. Seit einem halben Jahr verzeichnet Zoom aber wieder deutlichere Gewinne am Markt. Mittlerweile notiert die Aktie wieder bei um die 85 Euro und liegt über ein Jahr betrachtet 30 Prozent im Plus. Das Unternehmen hat zudem keine Schulden, sieben Milliarden US-Dollar in der Tasche und ist mit dem KI-Agent „AI-Companion“ am Puls der Zeit. Die Wall Street sieht für Zoom in den nächsten zwölf Monaten im Schnitt noch ein Upside von über zwölf Prozent auf über 90 US-Dollar, wobei eine Mehrzahl der Analysten derzeit zum Halten der Aktie rät.



Zwar steht der Konzern weiter unter Druck durch Wettbewerber und Höchststände wie zu Corona-Zeiten sind kein Thema mehr, etwas Luft nach oben könnte für das Unternehmen aber noch drin sein. Wem der Kauf des Einzelwertes noch zu heiß ist, findet die Aktie im Reversal Index von BÖRSE ONLINE. Der Aktienkorb setzt gleich auf mehrere Turnaround-Kandidaten, von denen einige schon wieder oben auf sind.



Aufwärtstrend von PayPal gestoppt. Oder doch nicht?

In einer ganz ähnlichen Situation wie Zoom befindet sich auch PayPal. Der Zahlungsdienstleister steht durch Konkurrenten unter Druck, verzeichnete über fünf Jahre betrachtet ein Minus von über 30 Prozent, kann seit Sommer 2024 aber auf einen leichten Aufwärtstrend zurückblicken. Innerhalb eines Jahres legte das Papier um mehr als 25 Prozent zu.

Die Stimmung war zumindest bis zu den kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen gut. Die unterliefen aber die Erwartungen der Experten und die Aktie korrigierte. Der mittelfristige Aufwärtstrend ist zwar noch nicht abgeschrieben, Neueinsteiger sollten aber abwarten, wie sich das Papier in den kommenden Monaten entwickelt. Bereits Investierte halten ihre Positionen.



Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: PayPal.