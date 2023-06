Seit September 2022 konnte die SAP-Aktie um 60 Prozent zulegen. Ist jetzt also der Moment gekommen, SAP zu verkaufen? Eher nicht, denn auch der letzte Analyst strich sein Verkaufen-Rating. Was Anleger wissen sollten.

Bis heute hatte lediglich Analyst Charles Brennan bei der SAP-Aktie zum Verkauf geraten. Alle anderen Analysten hatten ihre Ratings bereits auf Halten oder Kaufen. Dabei ist Charles Brennan Analyst beim US-Analysehaus Jefferies nun nicht besonders euphorisch, stufte SAP aber auf Halten hoch. Das Kursziel erhöhte er von 105 Euro auf 115 Euro. Denn laut dem Experten hätten sich die "negativen Katalysatoren" nun abgebaut und SAP sei nun im Vergleich zu Microsoft sehr günstig. Allerdings rät Jefferies noch nicht zum Kauf, weil Analyst Brennan den Ausblick von SAP für zu optimistisch hält.

SAP-Aktie kaufen?

Insgesamt raten nun 19 Analysten bei Bloomberg zum Kauf der SAP-Aktie und 10 zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel von 132,65 Euro bietet noch rund 9 Prozent Kurspotenzial. Dabei ist SAP nach der 60-Prozent-Rallye nicht mehr günstig, weist für 2024 ein KGV von 20 und eine Dividendenrendite von 1,80 Prozent auf. Was für eine Technologie-Aktie aber auch nicht schlecht ist.

Wie Anleger unten im Chart sehen, hangelte sich SAP zuletzt an der blauen 50-Tage-Linie nach oben. Diesen gleitenden Durchschnitt testen die Walldorfer jetzt abermals. Hier kommt es kurzfristig darauf an, ob die Aktie das Niveau halten kann. Wer auf hohen Gewinnen sitzt, der kann Teilverkäufe in Erwägung ziehen. Wer weiter optimistisch für die SAP-Aktie ist, der kauft beim Halten der 50-Tage-Linie nach.

