Aktien für die Ewigkeit wie etwa die Allianz, Mercedes, Microsoft oder Berkshire Hathaway sind Jahrhundert-Gewinner. Denn Anleger werden wohl kaum viele andere Aktien finden, die ebenso gute Performances über einen so langen Zeitraum bieten. Vor allem in der aktuellen turbulenten Börsenphase können diese Titel Stabilität und gleichzeitig eine gute Rendite ins Depot von Anlegern bringen. Doch wie sieht es momentan bei diesen Aktien aus und wie bewerten die Analysten diese Aktien? Sollte man sie lieber kaufen oder verkaufen? Wir haben die Antworten. Von Roland Frank und Marian Kopocz

Im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index befinden sich 30 Aktien, die unserer Meinung nach in jedes Depot gehören. Doch wie werden diese Aktien von den Analysten bei Bloomberg ganz unabhängig bewertet? Wie in unserem Traditionsartikel Kaufen oder verkaufen? So bewerten die Analysten alle 40 Dax-Aktien nehmen wir die Aktien wie Allianz, Apple, Walmart, Berkshire Hathaway oder Alphabet ganz genau unter die Lupe:

Aktien für die Ewigkeit-Rating für KW 25:

Die ersten beiden Plätze verteidigen nach wie vor die beiden Tech-Giganten Alphabet und Microsoft. Beide liegen mit einem Konsensrating von 4,73 und 4,70 an der Spitze der Liste von Aktien für die Ewigkeit. Dabei verschlechterte sich die Einschätzung der Analysten zu Alphabet leicht von 4,76.

Ansonsten gab es durchaus eine Änderung in den Top 5. Zwar verbleibt Mercedes mit einem Rating von 4,59 auf dem dritten Rang, doch dahinter verliert LVMH den vierten Platz und rutscht deutlich bis auf den siebten Platz ab. Hochschieben kann sich der niederländische Chemie-Konzern Koninklijke DSM. Derweil bleibt Linde mit einem Rating von 4,58 nur ganz knapp dahinter auf dem fünften Rang.

Unterdessen kann sich die Allianz von einem Wert von 4,35 auf 4,40 verbessern und Berkshire Hathaway verbleibt bei einer Beurteilung von 4,50. Lesen Sie dazu übrigens auch: Warren Buffett und Berkshire Hathaway investieren Millionen Dollar in diese 5 Aktien

Und auch am Ende der Tabelle gibt es einige Änderungen. So kann sich General Mills um einen Platz verbessern, obwohl das Konsensrating bei 3,00 verharrt. McComick schiebt sich aus dem Keller und verbessert sein Rating enorm von 2,88 auf 3,13 und Kellogg bleibt am Tabellenende, während Church & Dwight abrutscht.

Wer an den guten Einschätzungen der Analysten zu den Aktien für die Ewigkeit partizipieren möchte, für den gibt es das Indexzertifikat mit der WKN DA0ABN, in welchem man alle Werte gebündelt hat und von der Wertentwicklung aller 30 Aktien für die Ewigkeit profitiert.



Grundsätzlich fällt auf, dass die meisten Aktien sehr wohlwollend von den Analysten bewertet werden. Denn das Konsensrating bezieht alle Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlungen der Analysten mit ein. Eine 5,0 wäre das perfekte Ergebnis, weil dann alle Analysten zum Kauf der Aktie raten. Bei 1,00 würden alle zu Verkauf raten.



