Die Aktien großer KI-Profiteure wie Nvidia und AMD sind seit etwa einem Monat ein wenig auf Tauchstation gegangen. Ganz im Gegenteil zu diesem hoch spannenden amerikanischen Unternehmen, welches in einem Jahr mehr als 600 Prozent zulegen konnte.



Es handelt sich dabei um Vertiv, ein Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Lösungen für kritische Infrastrukturen spezialisiert hat. Dazu gehören Rechenzentren, Industrieanlagen, Gesundheitseinrichtungen und andere hochsensible Bereiche. Insbesondere für die Lösungen und den Bau von Rechenzentren und der damit verbundene Schutz von IT-Infrastrukturen machen Vertiv zu einem äußerst wichtigen Unternehmen in der KI-Branche. Vornehmlich die Kühlungssysteme und Strommanagement-Lösungen für Rechenzentren sind seitens der Kundschaft heiß begehrt.



Performance-Vergleich: Vertiv versus Nvidia

Gute Unternehmenszahlen

Vertiv legte am Mittwoch gute Unternehmenszahlen vor. Im Quartal erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 0,43 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 1,64 Milliarden US-Dollar, wodurch es die Konsensschätzung der Wall Street von 0,36 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 1,62 Milliarden US-Dollar übertraf. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8 Prozent, während der Betriebsgewinn um 42 Prozent zulegte. An der Börse kamen die Nachrichten sehr gut an, die Aktie beendete den Mittwoch- Handel mit einem satten Kursplus von zehn Prozent.



Rekordaufträge

Die Aufträge verzeichneten im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Jahres 2023 einen Anstieg um 60 Prozent und führten zu einem Rekordauftragsbestand von 6,3 Milliarden US-Dollar zum Quartalsende.



Fazit Vertiv ist ein hochspannende Aktien und zugleich ein großer Profiteur im Bereich der künstlichen Intelligenz. Innerhalb eines Jahres hat der Anteilsschein mehr als 600 Prozent zugelegt. Die große Mehrheit der Analysten haben die Aktie auf der Kaufliste, dabei liegt das durchschnittliche Kursziel bei 96 Dollar. Die Aktie scheint derzeit sehr heißgelaufen zu sein, Anleger sollten auf eine Konsolidierung warten und erst dann mit einer ersten Position einsteigen. Der Anteilsschein sollte bei Anlegern auf keiner Watchlist fehlen.

