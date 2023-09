Die Halbleiter-Umsätze sind im Jahresvergleich deutlich abgefallen, was einigen Anlegern Sorgen rund um die Aktien von Nvidia, AMD, TSMC & Co. macht. Beginnt jetzt der Schweinezyklus im Chip-Markt?

Spätestens seit dem KI-Hype, aber auch vorher befindet sich der Chip-Markt auf einem scheinbar unaufhaltsamen Wachstumstrend. Doch wirft man einen Blick auf die Zahlen, so ist dieses keineswegs so intakt wie erwartet. Was stimmt hier also nicht?

Halbleiter-Umsätze fallen

Denn immerhin sind im Juli die Halbleiter-Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr global gesehen um zwölf Prozent gefallen. Zwar stellt dies ein kleines Wachstumsplus gegenüber dem Vormonat dar, doch der starke Abfall gegenüber 2022 macht vielen Anlegern schon Sorgen.

Ursächlich dafür ist vor allem der Streit zwischen China und den USA, der zuletzt wieder zu einer Eindämmung der Lieferung geführt hat. Aber auch die globale Nachfrage schwächelt etwas aufgrund der konjunkturellen Lage.

Gerade vor dem Hintergrund des massiven Kapazitätsausbaus seit 2022 könnte diese Entwicklung laut einigen Experten zu einem Problem werden, da die Chipindustrie bei einer nicht wieder anziehenden Nachfrage Gefahr läuft in einen starken Schweinezyklus zu geraten.

Was bedeutet das für die Aktien von Nvidia, AMD, TSMC & Co.?

Trotzdem müssen sich Anleger vermutlich noch keine Sorgen um ihre Positionen bei Chip-Giganten wie Nvidia, AMD, TSMC & Co. machen, da die Umsätze der Industrie sich weiterhin noch auf einem sehr hohen Niveau bewegen.

Nur eine globale Rezession ausgehend von den USA oder China könnte diesen Markt daher langfristig in den Abgrund reißen, da die Nachfrage nach Halbleitern momentan immer noch höher ist als das geringe Angebot.

Folglich könnte sich die Rallye der Chip-Aktien fortsetzen, doch Anleger sollten weiterhin einen kritischen Blick auf die Entwicklung dieser Branche werfen. Sollten sich die makroökonomischen Vorzeichen verdunkeln, dann könnte die Halbleiterindustrie vermutlich mit am härtesten getroffen werden.

