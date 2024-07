"Wir haben zuletzt im Fonds immer wieder Nvidia verkauft", sagt Fondsmanager und KI-Experte Hendrik Leber. Dennoch geht er davon aus, dass die Magnificent 7-Aktien weiter hervorragende Gewinne machen werden. Was der Experte Anlegern jetzt rät.

"Mir kommt es vor wie so eine Welle, die sich jetzt am Strand bricht. Und wir haben gerade die Schaumkronen gesehen", sagt Dr. Hendrik Leber. Der Fondsmanager von ACATIS war einer der frühen Anleger in Nvidia und hat die Nvidia-Aktie bereits seit 2016. Doch warum korrigiert das Papier seiner Meinung nach aktuell?

Dr. Hendrik Leber: Nach Tesla erwischt es jetzt auch die Nvidia-Aktie

"Aus dem Magnificent Seven, also diesen großartigen sieben Firmen zu den Alphabet und und Google und andere gehören, ist ja einer nach den anderen zurückgekommen. Angefangen hat das mit der Tesla-Aktie damals und jetzt hat es eben auch Nvidia erwischt. Man muss überlegen: Wer hat da eigentlich in die Nvidia-Aktie investiert? Das ist doch niemand gewesen, der wirklich Spaß hat an den Firmen, sondern Leute, die sagten, wenn ich die Aktie nicht habe, dann werden andere mich outperformen. Also die Sorge, nicht bei dem Trend dabei zu sein bei Nvidia war der Antrieb für viele. Ich glaube, die wenigsten wissen wirklich, was sie machen."

Dennoch bescheinigt Fondsmanager Dr. Hendrik Leber den Magnificent 7 Aktien und auch Nvidia weiter ein hervorragendes Wachstum. Für Leber steht fest, dass auch diese Aktien in Zukunft zu den Gewinnern zählen werden.

So sagt Leber zwar: "Wir haben abverkauft. Immer wieder. Wir haben ja die Nvidia seit 2016 und haben da natürlich irre Kursgewinne. Aber wir sind auch an die Regularien eines Fonds gebunden." Doch aus diesem Grund könnte die Nvidia-Aktie auch weiter steigen:

Nächste Rally für KI-Aktie Nvidia?

Denn für Dr. Hendrik Leber ist auch klar, dass es beim Thema Künstliche Intelligenz erst noch so richtig losgeht. Denn es seien erst rund 20 Prozent des gesamten KI-Potenzials abgerufen worden. "Doch das Thema KI wird jetzt zu einer richtigen Materialschlacht. Es muss massiv in Chips, in Rechenzentren und auch in Strom investiert werden. Und das werden nur die Großen in diesem Umfang so schaffen."

Für Fondsmanager Leber ist also klar, dass die Nvidia-Aktie und auch die Magnificent 7 weiterhin profitieren werden. Anleger sollten sich von den aktuellen kleinen Turbulenzen also nicht zu sehr aus der Ruhe bringen lassen.

Welche Trends Leber jetzt noch für Nvidia und KI erwartet, warum der Anleihen-Markt der Börse bald Probleme bereiten dürfte und warum es keine Schulden-Problematik gibt, das sehen Sie jetzt im gesamte Interview mit Dr. Hendrik Leber auf unserem Youtube-Kanal Smartes Geld.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.