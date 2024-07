Am Montag erhält die Siemens-Aktie Auftrieb durch eine neue Einschätzung von JP Morgan. Reicht das für ein neues Rekordhoch und sollten Anleger sich die Aktie jetzt ganz genau anschauen?

JP Morgan hebt das Kursziel der Siemens-Aktie an

Vor Zahlen zum dritten Quartal hat die US-Bank JP Morgan das Kursziel für die Siemens-Aktie kräftig von 195 Euro auf 225 Euro angehoben. Dabei beließ Analyst Andrew Wilson von JP Morgan die Einschätzung für die deutsche Industrie-Aktie aus dem DAX bei "Overweight".

Der Grund für das höhere Kursziel ist laut Analyst Andrew Wilson, dass er seine Schätzungen für Siemens aufgrund guter Aussagen des Managements und guter Ergebnisse von Wettbewerbern nach oben anpasste. Die Aktie sei "nicht gefahrenfrei", aber sie biete ein attraktives Verhältnis von Chancen und Risiken.

Doch reicht das für ein neues Rekordhoch bei der Siemens-Aktie?

Sollten Anleger die Siemens-Aktie jetzt kaufen?

Im Chart sehen Anleger, dass das Papier zuletzt unter die 50-Tage-Linie gefallen war und damit drohte, in einen Abwärtstrend zu geraten. Doch der jüngste Turnaround führte Siemens direkt wieder an diesen wichtigen Gleitenden Durchschnitt. Sollte die Aktie jetzt dank der Mithilfe von JP Morgan wieder über dieses Hindernis springen, so kann ziemlich schnell ein neues Rekordhoch winken. In diesem Fall dürfte die Rallye weitergehen und Anleger sollten einsteigen.

Denn die Siemens-Aktie ist mit einem KGV von 15,4 für 2025 und mit einer Dividendenrendite von 3,05 Prozent weiterhin sehr attraktiv bewertet. Zudem empfiehlt BÖRSE ONLINE Siemens weiterhin zum Kauf, auch wenn unser Kursziel aktuell "nur" bei 200 Euro liegt.

Anleger beobachten die Lage an der 50-Tage-Linie jetzt genau. Gelingt der Sprung darüber, so können neue Positionen eröffnet werden.

