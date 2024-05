Die Rüstungsbranche boomt und auch in Deutschland profitieren Unternehmen wie Rheinmetall oder Hensoldt mit ihren Aktien. Aber auf welches Papier sollten Anleger jetzt setzen?

Das Marktumfeld für Rüstungsaktien ist auch weiterhin günstig. Das zeigten die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen des MDAX-Players Hensoldt. Der Auftragsbestand hatte in dem Zeitraum, auch dank der Bestellung eines neuen Flugabwehrsystems für die Bundeswehr, einen neuen Rekordwert erreicht, wie Hensoldt mitteilte.

Unterm Strich verzeichnete der Konzern aber wie im Vorjahr rote Zahlen und hat Probleme mit der Profitabilität. Die schwache Ergebnisqualität kritisierte auch Branchenexperte David Perry von der US-Bank JPMorgan. Der starke Auftragseingang untermauere zwar seine sehr optimistische Einschätzung des Rüstungsbooms, schrieb Perry. Es gebe aber bessere Möglichkeiten, davon zu profitieren. Zum Beispiel durch die Rheinmetall-Aktie?

Rheinmetall kommt Allzeithoch näher

Zwar verpassten die Hensoldt-Zahlen auch der Rheinmetall-Aktie einen kleinen Knick, für den DAX-Konzern geht es nach einem Abverkauf im letzten Monat aber derzeit wieder Richtung Allzeithoch bei 571,80 Euro. Am Mittwoch notierte das das Papier bei einem Plus von fast zwei Prozent bei 538,20 Euro und könnte weiter steigen - auch weil sich Hensoldt und Rheinmetall in manchen Bereichen maßgeblich unterscheiden.

Macht das bei den Aktien den Unterschied?

Rheinmetall ist durch seine Panzerherstellung, das margenstarke Munitionsgeschäft und seinen Autosektor stabil aufgestellt und vor allem profitabel. Die Nachfrage könnte zudem durch die aktuellen Aufrüstungstendenzen noch lange anhalten. Erst zuletzt hatte Rheinmetall durch eine deutsch-australische Kooperation positive Schlagzeilen gemacht. Der Konzern soll 123 Boxer-Radpanzer produzieren, die zwischen 2025 und 2030 ausgeliefert werden sollen.

Und last but not least ist die Rheinmetall-Aktie derzeit günstiger als das Papier von Hensoldt zu haben. Bei Schätzungen für das Jahr 2025 kommt Rheinmetall auf ein KGV von 20, während Hensoldt bei 22 landet. Zumindest im Moment gibt es im Rüstungsduell also einen klaren Sieger. Die Aktie von Rheinmetall finden Sie übrigens auch im Stabile Werte Index von BÖRSE ONLINE, wenn Sie ihr Geld etwas diversifizierter anlegen möchten.



