Tech-begeisterte Anleger könnten sich nach dem erfolgreichen Jahr 2023 bald freuen: Denn geht es nach einem historischen Indikator, könnte die Rallye für die bekannten Tech-Giganten jetzt erst richtig los gehen…

2023 war – unerwartet – das Jahr der Tech-Aktien. Denn obwohl noch immer zahlreiche Krisen wie die Inflation, die hohen Zinsen und geopolitische Risiken die Wirtschaft belasteten, schossen Tech-Werte wie Nvidia oder Microsoft wieder durch die Höhe. Der Grund dafür war die allgemein Euphorie für künstliche Intelligenz (KI), die vergangenes Jahr in Fahrt kam. Denn Chatbots wie ChatGPT zeigten der breiten Masse, wie weit wir beim Thema KI bereits sind und was durch die Technologie in der Zukunft alles möglich sein wird.

Doch diesen sagenhaften Anstieg der Tech-Werte hatte eben nicht jeder kommen sehen. Viele Anleger fragen sich, ob die Aktien dieser Branche im Jahr 2024 also etwas auf die Bremse treten werden oder einiges an Begeisterung bereits eingepreist ist. Nun, geht es nach einem historischen Indikator, der jetzt anschlägt, gibt es noch immer Grund zur Freude…

Neue Höhenflüge für Tech-Werte 2024 – das sagt die Historie

Denn das Finanzportal „The Motley Fool“ fand heraus: Geht es nach der Geschichte, so steht dem Nasdaq Composite Index, der einige der größten Tech-Werte beheimatet, 2024 noch immer ein deutlicher Aufschwung bevor.

Denn das Finanzportal stellte fest: Der Nasdaq Composite Index verlor im schwierigen Jahr 2022, in denen Anlegern das Ausmaß über Inflation, Zinserhöhungen und Rezessionsängsten bewusst wurde, rund 33 Prozent. Tatsächlich ist es seit der Einführung des Index im Jahr 1971 nur acht Mal passiert, dass er in einem Kalenderjahr zehn Prozent oder mehr verloren hat. Das Tolle: Nach diesen zweistelligen Rückgängen konnte sich der Index in den darauffolgenden Jahren im Durchschnitt um 52 Prozent erholen. Seit Ende 2022 hat sich der Nasdaq Composite bereits um etwa 45 Prozent erholt. Tatsächlich hat der Index also schon wieder deutlich aufgeholt – für etwas Luft nach oben ist aber immer noch Raum.

Es sei gesagt: Die Entwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft. Das kann hier aber sogar hilfreich sein: Denn im Gegensatz zu den vergangenen Jahrzehnten sind die Technologien mittlerweile viel mehr in unseren Leben etabliert und angekommen. Was früher noch als unsicherer Hype galt, bestimmt heute unser Leben maßgeblich mit und wird es in der Zukunft noch viel mehr. Es ist also durchaus möglich, dass sich der Nasdaq dieses Mal sogar noch mehr erholen wird als in der Vergangenheit. Ob 2024 nochmal so sagenhafte Kursgewinne möglich sein werden, bleibt abzuwarten. Denn sicherlich: Einiges an Begeisterung wurde 2023 bereits eingepreist und die Technologien und deren Monetarisierung müssen dieser Begeisterung erst einmal gerecht werden. Fest steht aber, dass der Index mit hoher Wahrscheinlichkeit langfristig noch einmal über sich hinauswachsen wird und Anlegern mit den großen marktdominierenden Tech-Giganten wie Nvidia oder Microsoft mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zukünftig weiter gewinnen werden.

