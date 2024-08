Die Rothschilds sind legendär und haben einen klangvollen Namen in aller Welt. Doch was viele nicht wissen: Tatsächlich kann man auch anlegen wie (zumindest ein Teil) der Familie. So geht es und das sind die Top-5 Aktien, in die die Superreichen aktuellen ihr Geld besteckt haben.

Sobald der Name Rothschild an der Börse fällt, verbindet man ihn mit einem Mythos und mit unglaublichem Erfolg. Von Letzterem können Investoren übrigens auch profitieren, wenngleich das nicht vielen bekannt ist.

Investieren wie die Rothschilds?

Denn der inzwischen verstorbene Jacob Rothschild hat mit RIT Capital seine Investmentholding tatsächlich an die Börse gebracht. Damit können Anleger wie dieser Zweig der legendären Familie investieren.

Konkret allokiert das Unternehmen dabei in Aktien, Private Equity und einige unkorrelierte Strategien (zum Beispiel Hedgefonds). Dabei geht es insbesondere um eine langfristig positive Wertentwicklung und die Ausschüttung regelmäßiger Dividenden (aktuelle Rendite bei 1,9 Prozent).

Dass Anleger mit dieser Strategie allerdings nicht zu jeder Zeit den Markt schlagen werden, hat man in den vergangenen zwölf Monaten beobachten können als RIT Capital lediglich um 2,8 Prozent, während der S&P500 um 26 Prozent gewann.

Investieren wie die Milliardäre?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Best of Billionairs Index

Die Top-5 Aktien der legendären Familie Rothschild

Doch Anleger können mit RIT Capital nicht nur direkt in die Strategie der legendären Familie investieren, sondern dazu noch einsehen, was die Top-Positionen der Holding sind, de potenziell aussichtsreich sein könnten. Das sind die Top-5:

National Grid

Mastercard

Intercontinental Exchange

Golar LNG

KBR

Besonders fällt dabei die Value-Lastigkeit der Allokation auf, die durch die Beimischung von Wachstum im Bereich Private Equity allerdings ausbalanciert wird. Dementsprechend handelt es sich hier um ein sehr diversifiziertes Investment, das für Anleger als Beimischung potenziell interessant sein kann.

Lesen Sie auch:

Besser als der MSCI World? UBS erhöht Jahresprognose für diesen genialen Welt-ETF

Oder:

Die sichersten ETFs der Welt: 70% Rendite in 5 Jahren bei wenig Schwankung