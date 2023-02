Momentan redet jeder von Value-Aktien, Preissetzungsmacht und Burggraben, doch wer langfristig den Markt schlagen will, der schaut ganz woanders. Diese Aktien muss man jetzt kaufen, um antizyklisch zu handeln.

Vor zwei Jahren riefen die Medien nach FAANG-Aktien, kurze Zeit später nach den Hyper-Growth Werten und nach Krypto. Sicher ist dabei, wer nach den Trends investiert hat und immer als Letzter auf einen bereits entgleisenden Zug aufgesprungen ist, der sitzt jetzt mit Verlusten da.

Damit das nicht wieder passiert, sollten Anleger auch einmal das Schicksal in die eigene Hand nehmen und gegen den Strom schwimmen. Denn nur wer antizyklisch investiert, hat unter Umständen auch die richtigen Aktien im nächsten Bullenmarkt.

Doch wo findet man die richtigen Werte, um antizyklisch Geld anzulegen? Ganz klar in den Werten, welche am meisten verloren haben. Dies sind vor allem die Techtitel, welche außer den großen FAANG-Aktien, es kaum mehr ins Bild der Medien schaffen.

Wenn also niemand darüber spricht, dann liegen dort oftmals auch Chancen. Die stark heruntergeprügelten Aktien könnten deswegen einen Blick wert sein.

Doch welche Aktien sollte man sich genau anschauen? Immerhin sind hier einige Werte ganz zurecht wegen ihres schlechten Geschäftsmodells abgestraft worden.

Zum einen gibt es die Möglichkeit hier einen der vielfältigen ETFs zu diesem Thema zu wählen, zum anderen können sich Anleger an dieser Liste von Werten Inspiration für die eigene Recherche holen:

Cloudflare

Snowflake

Jumia

About You

Zcaler

Okta

Splunk

Zum antizyklischen Investieren gehört allerdings auch die nötige Zeit und Geduld mitzubringen. Wer jetzt günstig einkauft könnte erst in den nächsten paar Jahren belohnt werden und bis dahin immer noch durch ein Tal der Tränen wandeln.

Dementsprechend dürften hier nur Anleger erfolgreich sein, die die richtigen Geschäftsmodelle wählen und ihr Geld besser mit dem Gesäß als mit dem Kopf verdienen wollen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: About You Holding SE