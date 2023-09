Unternehmensprofil

Die Splunk Inc. ist mit innovativen Cloud- und Software-Lösungen befasst, die Erkenntnisse aus den von digitalen Systemen generierten Daten liefern und operationalisieren. Jahrzehntelange Investitionen in die digitale Transformation haben dazu geführt, dass die Hardware und Software in jeden Aspekt der Arbeitsweise moderner Unternehmen integriert wurden, erklärt das Unternehmen. Die von diesen Systemen erzeugten Daten enthalten eine umfassende Echtzeitaufzeichnung von Vorgängen, Interaktionen und Transaktionen, die Technologie- und Geschäftsergebnisse verbessern können. Die Splunk-Lösungen für Security, IT Operations und Observability ermöglichen es Anwendern in technologischen Bereichen, digitale Systeme schneller und effizienter zu überwachen und zu sichern. Dadurch werde der Einblick in die digitalen Prozesse verbessert. Entscheidungen könnten optimiert und diverse Bereiche wie Lieferkette, ein- und ausgehende Logistik, Fertigung, Vertrieb und Service effizienter gestaltet werden.

Offizielle Webseite: www.splunk.com