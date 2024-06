Sowohl die Allianz-Aktie als auch die Deutsche Bank-Aktie gaben zuletzt nach. Doch ergibt sich dadurch für Anleger eine schöne Dividenden-Chance und sollte man die beiden deutschen Aktien jetzt günstig einsammeln?

Allianz-Aktie mit 6,23 Prozent Dividende - Neue Einschätzung

Die Allianz-Aktie befand sich zuletzt in einem leichten Abwärtstrend, konnte aber bereits eine schöne Reaktion zeigen. Diese belegt, dass Anleger scheinbar auf günstigere Kurse zum Nachkaufen warten. Nun kommt aber der nächste Härtetest: Denn die Allianz-Aktie sollte im besten Falle bald wieder über die 50-Tage-Linie (blau) gelangen, damit sich der Abwärtstrend nicht weiter ausbildet.

Mit einer Dividendenrendite von 6,23 Prozent und einem KGV von 9,6 für das Jahr 2025 ist die Allianz dabei momentan sehr attraktiv bewertet. Zuletzt gab es am 19. Juni die Kaufempfehlung von Morgan Stanley mit einem Kursziel von 295 Euro und am 20. Juni die Erneuerung des Kursziels von Berenberg von 309 Euro.

Insofern sieht es bei der Allianz-Aktie weiter gut aus und Anleger können zugreifen, um sich eine schöne Dividenden-Chance einzukaufen. Denn durch die gesunkenen Kurse sind die Dividendenrenditen leicht gestiegen.

Doch wie sieht es jetzt bei der Deutschen Bank und deren Dividende aus?

Deutsche Bank mit 6,69 Prozent Dividendenrendite - Neue Einschätzung von Warburg

Auch die Deutsche Bank-Aktie befindet sich aktuell in einem leichten Abwärtstrend. Dabei rutschte das Papier unter die 50-Tage-Linie (blau), testete die 200-Tage-Linie aber noch nicht an.

Derweil belässt Warburg Research das Kursziel für die Deutsche Bank-Aktie bei 20,40 Euro und rät weiterhin zum Kauf. Analyst Andreas Pläsier von Warburg Research sieht damit weiterhin deutliches Potenzial bei der Bank-Aktie und bezieht seine Prognose dabei auf die Zahlen für 2025. Diese halte er sogar für vorsichtig - sie könnten also vom Unternehmen getoppt werden. Für die anstehenden Quartalszahlen in rund einem Monat am 24. Juli zeigt er sich zuversichtlich und spricht von einem "robusten Quartal".

Aktuell kommt die Deutsche Bank-Aktie dazu auf eine hohe Dividendenrendite von 6,69 Prozent und auf ein schönes KGV von 5,5.

Anleger können sich die Deutsche Bank-Aktie bei dieser Bewertung und der schönen Dividende auf jeden Fall anschauen. Sollte sich jetzt ein Boden im Chart bilden, greifen Anleger schnell und beherzt zu.

Und lesen Sie auch: J.P. Morgan ahnt positive Überraschungen bei der SAP-Aktie - Sollten Anleger jetzt kaufen?

oder: Goldman Sachs enthüllt: So überraschend stark werden Aktien im Juli