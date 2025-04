Die Wende in der US-Zollpolitik erfasst auch Chip-Aktien wie Infineon. Die steigen aber nicht nur deswegen zweistellig. Wie beständig ist der Aufschwung jetzt?



Der amerikanische Präsident Donald Trump rudert im internationalen Handelskonflikt zurück und die Aktienmärkte atmen auf. Für viele Länder – bis auf China - wurden bestimmte gerade in Kraft getretene Zölle wieder für 90 Tage ausgesetzt.

Für die Hersteller von Halbleitern ist diese Nachricht besonders gut, da viele Unternehmen Zulieferer für große Industriekonzerne sind und besonders von einem freien Welthandel profitieren. Im DAX setzte sich dementsprechend Infineon mit einem zwischenzeitlichen Plus von über 16 Prozent an die Index-Spitze. Aber auch andere Hersteller explodieren an der Börse - aber nicht nur aufgrund der Zollpause.



Anleger bei AMD und TSMC in Kauflaune

Besonders rund ging es bei der amerikanischen Aktie AMD. Der Nvidia-Wettbewerber legte bis zum US-Handelsschluss fast 24 Prozent zu und dürfte auch maßgeblich von der Zoll-Pause profitiert haben. Für den taiwanesischen Chiphersteller TSMC ging es unterdessen um mehr als zwölf Prozent nach oben. Das dürfte aber nicht nur an den Zöllen liegen, denn das Unternehmen ist laut den neuen Geschäftszahlen im ersten Quartal schneller gewachsen als vom Markt erwartet. Das Unternehmen profitierte von einer steigenden Nachfrage nach KI-Servern und Smartphones, außerdem machten sich Vorzieheffekte vor Inkrafttreten der US-Zölle bemerkbar. Elektronikhersteller bauten in Erwartung von Handels- und Versandunterbrechungen Waren in US-Lagern auf.

TSMC steigerte den Umsatz im ersten Quartal im Jahresvergleich um knapp 42 Prozent auf 839,25 Milliarden Taiwan-Dollar (25,5 Mrd US-Dollar/23,1 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Hsinchu mitteilte. Es ist das stärkste Wachstum seit 2022. Analysten hatten 830,5 Milliarden Taiwan-Dollar erwartet. Der Umstand zeigt ebenfalls, dass Chip-Werte nicht völlig entkoppelt von Fundamentaldaten steigen und die Wachstumsperspektiven bei den Chip-Aktien intakt sind.



Sollten Anleger bei diesen Chip-Aktien zuschlagen?

Anleger, die sich jetzt für Chip-Aktien entscheiden, müssen bedenken, dass der Spuk um die Zollpolitik der USA mit Sicherheit noch nicht am Ende ist und weitere Abschläge möglich sind. Das schnelle Comeback vieler Branchenaktien nach dem Ausverkauf und Geschäftszahlen von Herstellern wie TSMC zeigen, dass das Potenzial der Industrie langfristig nicht verschwunden ist.

Enthält Material von dpa-AFX

