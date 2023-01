Alle Aktien des deutschen Leitindex im Check. Heute: Continental. Wie geht es weiter mit dem angeschlagenen Autozulieferer? Kann die ganze Branche den Turnaround schaffen?

Innerhalb von den vergangenen fünf Jahren hat die Aktie von Continental mehr als 72 Prozent ihres Wertes eingebüßt. Der Bauer von Autoteilen, welcher vor allem für seine Reifen bekannt ist, notiert damit auf demselben Stand wie 2012 (ohne eingerechnete Dividenden).

Doch kann sich der angeschlagene Konzern wieder zu alter Größe entwickeln? Wie sehen die Zukunftsaussichten aus? Und vor allem: Kann der Kurs wieder zu alten Höhen laufen?



Continental: Faktor Autoindustrie

Dabei hängt das Unternehmen besonders an einer Entwicklung, nämlich der Autoindustrie. Als Zulieferungsunternehmen kann Continental am Ende nur steigen, wenn auch die wichtigste Industrie Deutschlands wieder zu alter Stärke zurückfindet.

Schaut man aber auf die Kursverläufe von VW, BMW oder Mercedes, so wird schnell klar, dass es hier in der Vergangenheit massive Bewertungsabschläge gab. Grund dafür ist natürlich das Aus des Verbrenners und der Umstand, dass die Börse den alten Konzernen einen Turnaround schlichtweg nicht zutraut.

Zukunft E-Mobilität

Doch trotzdem steigen die Absatzzahlen der E-Autos, wenn auch nummerisch langsam, aber prozentual sehr deutlich in den letzten Jahren. Doch bisher hat die Börse für die weitere Zukunft von Continental nur sehr wenig Vertrauen, denn die Aktie verlor auch im letzten Jahr mehr als 30 Prozent.

Günstig ist sie damit allemal. Mit einem KGV von 6,9 ist sie sogar noch etwas teurerer als die alten Autobauer und zahlt zudem eine aktuelle Dividendenrendite von 4,3 Prozent.

Continental-Aktie:Jetzt kaufen?

Doch sollte man die Aktie des Zulieferers jetzt kaufen: eher nicht. Am Ende bleibt es eine Wette darauf, dass die großen Vertragspartner wie VW & Co. am Markt bleiben, wobei klar sein sollte, dass es nicht alle Unternehmen schaffen werden.

Continental wird also früher oder später Umsatz wegbrechen und allgemein hängt die Aktie zu sehr an der Autoindustrie, als dass es nicht sinnvoller wäre gleich selbst dort zu investieren.

Übrigens: Aktuell checken wir alle 40 DAX-Aktien durch. Hier finden Sie einen DAX-Wert, der sogar 6,4 Prozent Dividende bezahlt.