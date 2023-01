Alle Aktien des deutschen Leitindex im Check. Heute: Deutsche Telekom. Wie geht es nach dem Sprung über die historische Marke von 20 Euro weiter? Und was geschieht in Zukunft mit dem Unternehmen?

Die Deutsche Telekom hat kürzlich einen sehr wichtigen Meilenstein erreicht. Nach mehr als 20 Jahren stieg die Aktie wieder über die Marke von 20 Euro. Seit den Zeiten des neuen Marktes war das Papier nicht mehr in diesen Höhen gewesen. Doch wie geht es nach dem Kurssprung weiter?

US-Tochter macht Freude

Für das Kurswachstum der letzten Jahre sorgten vorwiegend die Ergebnisse der US-Tochter T-Mobile, die in Übersee ein starkes Wachstum erzielen konnte. Während der Kampf zwischen den beiden Riesen AT&T und Verizon tobte, konnte sich T-Mobile in aller Ruhe am Markt etablieren und ist nun die dritte große Macht in diesem Markt.

Auch in Zukunft trauen die Analysten der US-Tochter einiges zu, weswegen auch von hier Rückenwind für die Aktie der Telekom kommen dürfte.

Preiskampf im deutschen Markt vorbei

Doch auch im deutschen Markt sieht es wesentlich besser aus. So scheint nach Jahren des Preiskampfes mit verschiedenen Subanbietern endlich Frieden eingekehrt zu sein. Hintergrund ist vor allem die hohe Inflation, welche die Anbieter zu Preiserhöhungen zwingt.

So haben beispielsweise O2 & Co. bereits eine Steigerung der Konsumentenpreise angekündigt und auch die unabhängigen Anbieter wie Freenet werden hier wohl folgen.

Jetzt ein Kauf?

Vor diesem Hintergrund sieht es also ganz passabel für die Deutsche Telekom-Aktie aus und auch aus charttechnischer Sicht ist eine weitere Rallye nicht ausgeschlossen. Besonders interessant ist dazu noch die Dividende, welche nicht nur hoch, sondern auch steuerfrei ist. Denn dank einer Regelung aus den Zeiten des neuen Marktes, wird die Steuerlast erst bei Verkauf der Aktien fällig.

Trotzdem könnte vor dem Hintergrund einer möglicherweise globalen Rezession noch einiges an Ungemach auf die Aktie und das Unternehmen zukommen, weswegen auch ein kurzfristiger Fall unter die Marke von 20 Euro nicht allzu unwahrscheinlich scheint.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom