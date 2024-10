Bei welchen Aktien sollte man vor Jahresende nochmal zuschlagen, um nochmal ordentlich hohe Kursgewinne einzufahren? Eine Künstliche Intelligenz hat das bisherige Börsenjahr genau analysiert – und vier äußert vielversprechende Kandidaten mit bis zu 170 Prozent Kurschance gefunden…

Es ist bereits wieder Mitte Oktober und ehe man sich versieht, steht dann auch schon wieder Weihnachten vor der Tür. Doch obwohl das Jahr nicht mehr lange dauert, so ergeben sich jetzt noch immer einige Chancen für Anleger, um vor dem Jahresende nochmal ordentlich profitieren zu können.

Analysten überschlagen sich bereits mit entsprechenden Empfehlungen und geben unterschiedlichste Listen heraus. Das ist eine Möglichkeit, um sich nach gelungenen Kaufempfehlungen umzusehen. Dann gibt es da noch eine andere, etwas unkonventionellere – und zwar, eine Künstliche Intelligenz (KI) zu befragen.

KI findet 4 Aktien, die Sie vor dem Jahresende unbedingt noch kaufen sollten

Eine Künstliche Intelligenz verfügt in der Regel über eine riesige Datenbank und kann bei ihren Entscheidungen daher eine Vielzahl an Informationen berücksichtigen. Wir wandten uns für unsere Suche an eine der wohl bekanntesten KIs: den Chatbot ChatGPT von OpenAi.

Hierfür verwendeten wir die neueste Premium-Version GPT4o. Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir die Antworten des Chatbots teilweise gekürzt dargestellt.

Wir fragten die KI also ganz direkt: Wenn du dir das ganze bisherige Börsengeschehen des Jahres 2024 ansieht und es analysierst – welche Aktien sollte man vor dem Jahresende unbedingt noch ins Depot packen, weil diese bis dahin möglicherweise noch hohe Kursgewinne bringen könnten?

ChatGPT: Für das Jahresende 2024 könnten einige Aktien besonders interessant sein, um potenzielle Kursgewinne mitzunehmen. Hier sind einige Empfehlungen basierend auf aktuellen Marktanalysen:

1. Li Auto (LI): Das chinesische Unternehmen profitiert von starkem Wachstum im Elektrofahrzeugmarkt und hat Tesla in China sogar überholt. Mit bevorstehenden Subventionen und einer hohen Nachfrage nach Hybridfahrzeugen könnte Li Auto bis Jahresende weiter steigen.

2. Palantir (PLTR): Diese Aktie hat 2024 bereits über 200 Prozent (Anmerkung der Redktion: 160%) zugelegt und profitiert stark vom Geschäft mit Datenanalyse und Big Data, insbesondere im kommerziellen Bereich. Die Gewinnprognosen wurden angehoben, und das Unternehmen zeigt stabile Wachstumszahlen.

3. Meta Platforms (META): Meta entwickelt sich gut durch seine Investitionen in KI und Virtual Reality. Mit steigenden Nutzerzahlen und erhöhten Werbeeinahmen scheint die Aktie für weiteres Wachstum im Jahr 2024 positioniert.

4. Enphase Energy (ENPH): Nach starken Verlusten in den letzten Jahren zeigt Enphase wieder Anzeichen einer Erholung, vor allem durch die steigende Nachfrage im Bereich der Energieversorgung und Speicherung.

Sollten Sie bei diesen Aktien zuschlagen?

Doch wie bewerten die Analysten die von der KI vorgeschlagenen Aktien? Auch die zeigen sich optimistisch: So empfiehlt die deutliche Mehrheit von ihnen den Kauf der Li Auto Aktie. Das höchste Kursziel, das mit 68 US-Dollar von China Merchants kommt, bietet eine Kurschance von rund 170 Prozent.

Bei Palantir scheinen sich allerdings die Geister zu scheiden. Vier empfehlen den Kauf, zehn das Halten und sieben den Verkauf. Ein durchschnittliches Kursziel von 28 US-Dollar bedeutet derzeit ein Abwärtspotenzial von 34 Prozent. Besonders bullisch zeigte sich im September noch die Bank of America, die das Kursziel auf 50 US-Dollar erhöht hat – 16 Prozent Kurschance.

Bei Mark Zuckerbergs Meta Aktie zeigt sich die Mehrheit der Analysten wieder deutlich optimistisch. Rosenblatt Securities sieht mit einem Kursziel von 811 US-Dollar eine Kurschance von 40 Prozent.

Besonders viele Chancen sind außerdem bei Enphase Energy drin. 22 Analysten raten zum Kauf, 18 zum Halten, drei zum Verkaufen. Ein durchschnittliches Kursziel von 125 US-Dollar bietet eine Kurschance von 35 Prozent. Goldman Sachs sieht mit 170 US-Dollar aber sogar eine Kurschance von 85 Prozent.

