In den vergangenen Wochen konnten Nebenwerte-Aktie die Bluechips an der Börse outperformen. Doch bei diesen unterbewerteten Small Cap-Aktien mit Burggraben sieht Morningstar jetzt noch bis zu 500 Prozent Potenzial.

"Large-Cap-Aktien haben Small-Cap-Aktien in den letzten Ein-, Drei-, Fünf- und Zehn-Jahres-Zeiträumen deutlich outperformt", schreibt Morningstar in einer neuen Analyse. Und die Experten fügen hinzu: "Nach einer so deutlichen Underperformance über einen so langen Zeitraum könnten Small-Cap-Aktien sicherlich mehr Spielraum haben. Tatsächlich weist Dave Sekera, US-Marktstratege bei Morningstar, in seinem Börsenausblick für das vierte Quartal darauf hin, dass Small-Cap-Aktien zu Beginn des vierten Quartals deutlich unterbewertet schienen, während Large-Cap-Aktien überbewertet wirkten."

Und diese 10 unterbewerteten Small Cap-Aktien empfiehlt Morningstar jetzt:

10 unterbewertete Small Cap-Aktien mit bis zu 500 Prozent Kurspotenzial

1. Lithium Americas

2. Adient

3. Hanesbrands

4. Bath & Body Works

5. Etsy

6. Sirius XM Holdings

7. Compass Minerals International

8. FMC

9. Ionis Pharmaceuticals

10. Sensata Technologies

Nebenwerte-Aktien mit Riesen-Kurspotenzialen

Dabei empfiehlt Morningstar das Lithium-Unternehmen Lithium Americas zum Kauf und setzt das faire Kursziel auf 20 US-Dollar. Das sind rund 500 Prozent Kurspotenzial. Dazu schreiben die Experten: "Für alle Lithiumunternehmen betrachten wir den Anstieg der Lithiumpreise als den größten und wichtigsten Katalysator, der die Aktien näher an unsere Fair-Value-Schätzungen bringen dürfte.“ Und für 2025 erwartet Morningstar eben einen solchen starken Anstieg des Lithium-Preises, von dem die Lithium Americas Aktie dann stark profitieren soll. Dennoch bleibt dies ein spekulatives Investment.

"Nur" rund 200 Prozent Kurspotenzial sehen die Analysten derweil bei der Adient-Aktie. Adient ist ein Unternehmen, welches Autositze herstellt. Dazu schreibt Morningstar: "Adient ist Marktführer auf dem Markt für Automobilsitze. Tatsächlich hat Adient nur einen bedeutenden globalen Konkurrenten. Die geringe Produktion in Europa belastete die Ergebnisse im letzten Quartal und veranlasste das Management, seine Umsatzprognose zu senken. Wir sind jedoch der Meinung, dass die Adient-Aktie extrem unterbewertet und langfristig eine Top-Small-Cap-Aktie zum Kauf ist." Anleger beachten aber, dass die Aktie aktuell noch in einem Abwärtstrend ist und sich erst nochmal etwas fangen muss.

Generell sind diese Small-Cap-Empfehlungen spekulativ zu sehen. Anleger beziehen in ihre Investment-Entscheidung sowohl die fundamentalen Daten, als auch den Chart mit ein.

