Seit gestern Abend lief diese Volltreffer-Spekulation voll an. Nach US-Börsenschluss riss der Knoten und die Aktie läuft jetzt ihrem Ziel entgegen.

Kirchhoff's Tipp: Volltreffer-Spekulation geht auf!

Am 31. Juli hatten wir in diesem Artikel Kirchhoff's Aktien Tipp: Ausbruch und 20 Prozent Trading-Chance bei diesem E-Commerce-Wert den südkoreanischen E-Commerce-Wert Coupang empfohlen. Und innerhalb nur weniger Tage ging dieser Trade voll auf. Denn:

Der E-Commerce-Pionier verzeichnet vierten Quartalsgewinn in Folge - Volltreffer-Spekulation geht auf! Der Trade lief erstmal gut an, wurde aber aufgrund des allgemeinen Marktes im Laufe der Woche auf der Nulllinie gehalten. Seit gestern Abend nach US-Börsenschluss riss der Knoten und die Aktie läuft Ihrem Ziel entgegen. Hier geht es zur Coupang-Aktie.

Starke Zahlen als Ursache

Der südkoreanische Online-Händler Coupang Inc., bekannt für seine rasche Lieferung und Effizienz, hat seinen vierten Quartalsgewinn in Folge erzielt. Dieser Erfolg wurde durch verbesserte Logistikabläufe und Mitgliedschaftsprogramme erreicht, die die Margen gestärkt haben.



Das von der SoftBank Group unterstützte Unternehmen meldete für das zweite Quartal einen Nettogewinn von 145 Millionen US-Dollar, im Vergleich zu einem Verlust von 75,5 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Gleichzeitig verzeichnete Coupang einen Nettoumsatz von 5,8 Milliarden US-Dollar, was einem starken Anstieg von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In devisenbereinigter Basis sogar ein Wachstum von 21 %. Diese beeindruckenden Zahlen wurden auf das anhaltende Wachstum der aktiven Kundenbasis zurückgeführt.

Während einer Telefonkonferenz mit Analysten betonte Gaurav Anand, der Chief Financial Officer von Coupang, das aktive Kundenwachstum. Im Vergleich zum Vorjahr wuchs dieses um 10 Prozent auf insgesamt 19,7 Millionen. Anand hob besonders hervor, dass im letzten Jahr bereits1,8 Millionen aktive und neue Kunden gewonnen wurden. Vor allem wurde von den Analysten es positiv aufgenommen, dass sich dieses weiter beschleunigen wird. Denn das Potenzial für Wachstum in einem Markt, in dem Coupang bisher nur einen "einstelligen Anteil an einem riesigen Einzelhandelsmarkt" hat, insbesondere im Hinblick auf den südkoreanischen Markt ist enorm.

Interessanterweise nahmen 80 Prozent der WOW-Abonnementmitglieder am Essenslieferdienst des Unternehmens teil, was auf dessen Erfolg und Relevanz hinweist. Anand enthüllte außerdem, dass Coupang Pläne hat, 400 Millionen US-Dollar für die Expansion in Taiwan sowie für die Entwicklung des Streaming- und Essensliefergeschäfts zu investieren.

Operativ verbessert

Der Bruttogewinn von Coupang im ersten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um beeindruckende 32 Prozent auf 1,5 Milliarden US-Dollar. In den letzten 12 Monaten konnte das Unternehmen einen operativen Cashflow von 2 Milliarden US-Dollar erwirtschaften.

Anhand unterstrich die Dynamik der Angebote von Coupang und ihre Fähigkeit, den Wert im gesamten Ökosystem des Unternehmens zu steigern. Er betonte auch die nachhaltigen Fortschritte, die bereits erzielt wurden und voraussichtlich anhalten werden.

Für weiteres Wachstum sollen vor allem die Partnerschaften mit ShipStation, einer Cloud-basierten E-Commerce-Lösung, um Händlern den Markteintritt in Südkorea zu erleichtern, sorgen.

Fazit: Die Rekordprofitabilität und die bereinigte EBITDA-Marge von 7,2 Prozent im Produkt-Commerce-Segment sollten nun die anhaltende Dynamik beim Aktienkurs stützen.

