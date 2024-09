Neues Management, Hebel durch Aktienrückkäufe… die Daimler-Truck-Aktie hat gerade einiges in petto, das die Papiere zweistellig nach oben befördern könnte. Das sollten Anleger jetzt wissen.

Am 17. September öffnet die IAA Transportation in Hannover ihre Pforten. In diesem Jahr trifft die weltweit führende Nutzfahrzeugmesse nach starken Jahren auf ein schwierigeres Umfeld. Vor allem in Europa ist der Auftragseingang rückläufig.

Möglicherweise kann die Messe für neue Dynamik sorgen.

Grundlegend sind die Flotten der Speditionen alt, der Ersatzbedarf hoch. Doch darauf will sich Branchenführer Daimler Truck nicht verlassen. Der Konzern hat seine Profitabilität seit der Abspaltung kontinuierlich gesteigert. Ein Teil davon wurde durch die Trendwende des europäischen Geschäfts erreicht.

Diese Faktoren könnten die Daimler-Truck-Aktie deutlich steigen lassen

Die dafür verantwortliche Managerin Karin Rådström wird ab kommenden Monat den Gesamtkonzern leiten. Eine wichtige Aufgabe wird sein, die Margen zu verteidigen. Gut möglich, dass schon auf der Messe Maßnahmen zur Kostensenkung vorgestellt werden.

Gleichzeitig hat der Konzern die erste Hälfte des zwei Milliarden Euro schweren Aktienrückkaufs abgeschlossen. Die Aktien sollen eingezogen werden. Die zweite Tranche muss bis August 2025 abgeschlossen sein. Tiefere Kosten und weniger Aktien deuten darauf hin, dass der Gewinn pro Aktie sich stabilisieren kann und die Dividendenrendite hoch bleiben wird. Wer Geduld hat, begleitet die Aktie durch den Zyklus. Kurzfristige Trader, die auf eine Gegenreaktion setzen wollen, beachten den Stoppkurs. Kursziel: 38 Euro – über 20 Prozent Kurschance.

Übrigens: Dieser Artikel erschien zuerst in der neuen Print-Ausgabe von BÖRSE ONLINE. Diese finden Sie hier

Oder lesen Sie auch: 177% Gewinn bis 2030? Warren Buffett schwört auf ETF, mit dem man eigentlich nicht verlieren kann