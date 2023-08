Der Elektrofahrzeugmarkt ist zurzeit hart umkämpft. Start-ups und alteingesessene Automobilhersteller teilen ihn unter sich auf. Die Aktie welches Anbieters gilt es zu favorisieren? Von Valentin Redl

Dass sich die klimafreundliche Antriebstechnologie durchsetzen wird, scheint sicher. Die Frage, die sich alle Akteure stellen: Wer kann sich die größten Marktanteile sichern?

Tesla und BYD stellen zurzeit noch die erfolgreichsten Unternehmen in der Branche dar; BYD punktet mit den meisten verkauften Fahrzeugen, Tesla glänzt mit dem höchsten Umsatz. Tesla ist darüber hinaus noch die bekannteste Marke und führt technologisch die Branche an. Für Konkurrenten wie den Börsen Debütanten Vinfast aus Vietnam sieht es düsterer aus. Trotz erfolgreichem Start auf dem Parkett ist die Zukunft des Unternehmens keineswegs gesichert; es schreibt immer noch rote Zahlen. Lucid Motors oder Rivian versuchen sich durch die Spezialisierung etwa auf Pick-Ups oder Luxuslimousinen zu beweisen. Auch GM, BMW, VW, Mercedes & Co. versuchen möglichst zeitnah ein gut aufgestellte Produktpalette an Elektroautos anbieten zu können.





Die Schattenseiten

Alle Hersteller haben zudem mit unzureichender Ladeinfrastruktur, Zulieferproblemen und dem höheren Verkaufspreis der Elektrotechnik zu kämpfen. Dies bewegt die meisten Hersteller dazu sich auf Mittel- und Oberklassefahrzeuge, also das Premiumsegment zu beschränken. Die Preise für Elektroautos sind also üppig und entsprechend sind es auch die Preise der Aktien: Tesla kommt bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 73,6 auf eine Marktkapitalisierung von absurden 718 Milliarden US-Dollar, Vinfast kommt auf eine Marktkapitalisierung von über 40 Milliarden. Zum Vergleich BMW, das 2022 fast doppelt so viele Fahrzeuge wie Tesla verkaufte, wird mit 65 Milliarden Euro und einem KGV von 5,8 bewertet.

Versucht man die Frage vom Anfang zu beantworten, kommt man vermutlich zu dem Schluss keines der Unternehmen könnte sich so große Marktanteile sichern, dass die Bewertungen, die sie momentan an der Börse erhalten, ansatzweise gerechtfertigt wären

Lesen Sie auch: Hohe Dividenden und niedrige KGVs – Auto-Aktien im weltweiten Branchenvergleich



Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz, Volkswagen Vz..