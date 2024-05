Bei den Aktien von BASF und Allianz wird es jetzt kritisch. Worauf Anleger achten sollten und was J.P.Morgan und Goldman Sachs jetzt zu den Aktien sagen.

BASF droht Bruch des Aufwärtstrends

Lange sah es bei der BASF-Aktie wieder gut aus: Das Papier formte im Chart einen schönen Aufwärtstrend und auch die fundamentale Lage entschärfte sich etwas. Doch seit wenigen Wochen geht es wieder deutlicher bergab. Und nach dem Dividendenabschlag befindet sich die BASF-Aktie wieder in akuter Not. Denn dass Papier rutschte unter die 50-Tage-Linie. Hier kommt es jetzt darauf an, dass BASF Haltung bewahrt.

Am heutigen Montag gibt es zudem eine neue Einschätzung der US-Bank Goldman Sachs zu der BASF-Aktie. Analystin Georgina Fraser belässt BASF bei einem Kursziel von 55 Euro und versieht die Aktie mit dem Rating "Neutral". Die Erholung der Absatzvolumina habe sich im April fortgesetzt, schreibt Goldman Sachs und das Management von BASF habe überzeugt. Weil es den strukturellen Gegenwind erkannt habe und damit auf Produktionskürzungen in Europa und einer Expansion in China reagiert habe.

Anleger bleiben bei der BASF-Aktie dabei und suchen gute Einstiege. Solange das Papier über der 200-Tage-Linie (grün) bleibt, ist das Investmentszenario intakt.

Doch wie sieht es jetzt bei der Allianz aus? Und was sagt J.P.Morgan zu der Aktie?

Übrigens: Finden Sie im BÖRSE ONLINE Depot-Vergleich die beste und günstigste Bank für Ihre Aktien.

Allianz-Aktie: Das sagt J.P.Morgan jetzt zu der Aktie

Auch die Allianz-Aktie ist weiterhin in einer kritischen Lage im Chart. Denn wie wir letzte Woche schon geschrieben haben, rangelt die Allianz mit der 50-Tage-Linie und dem Aufwärtstrend. So wirklich kommt das Papier dabei noch nicht von diesem Gleitenden Durchschnitt los. Knifflig wird es jetzt, weil die deutsche Versicherung am 8. Mai ihre Hauptversammlung hat und am am 9. Mai ex-Dividende handeln wird. Bedeutet: Am 9. Mai wird die Allianz-Aktie um rund 5,5 Prozent fallen und damit womöglich die 50-Tage-Linie reißen.

Doch wer sich von solchen kurzfristigen Ereignissen nicht aus der Ruhe bringen lassen möchte, der hört auf die Banker von J.P.Morgan. Denn die Amerikaner belassen das Kursziel für die Allianz bei 275 Euro und stufen die Aktie auf "overweight" ein. Für die J.P.Morgan Analysten steht fest, dass die Quartalszahlen gut ausfallen dürften und dass der operative Gewinn dieses Jahr höher ausfallen dürfte als bislang erwartet. Der Grund dafür sind weniger Naturkatastrophen und ein erhöhtes verwaltetes Vermögen, wie J.P.Morgan schreibt.

Auch BÖRSE ONLINE bleibt weiterhin positiv für die Allianz-Aktie und rät weiterhin zum Kauf. Anleger beobachten die Hauptversammlung und den Ex-Dividende-Tag aber ganz genau.

Und lesen Sie auch: Privatbank M.M.Warburg verrät: Diese deutschen Nebenwerte-Aktien werden den Markt im Mai schlagen

oder: Nicht mehr lange: Die besten Festgeld-Angebot, die sich Sparer im Mai noch sichern können