Schon zu Beginn des Jahres konnte dieses unbekannte Biotech-Unternehmen Anleger mit zweistelligen Kurssprüngen beeindrucken. Übernahmegerüchte haben die Aktie jetzt auf ein Jahreshoch getrieben. Das steckt dahinter.

Ein Plus von 37 Prozent stand am Montag zwischenzeitlich für das Wertpapier des Biotech-Konzerns Morphosys zu Buche. Grund für den Kurssprung sind angeblich fortgeschrittene Übernahmegespräche mit dem Schweizer Pharmakonzern Novartis, wie die Nachrichtenagentur Reuters von zwei Insidern erfahren haben will. Novartis hatte sich laut Insiderinformationen gegen den amerikanischen Arzneimittelhersteller Incyte durchgesetzt, der Vertriebspartner von Morphosys ist und ebenfalls um die Firma geworben haben soll. Noch sei aber nicht sicher, dass es zu einer Transaktion komme. Bei Novartis, Morphosys und Incyte war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.

Größter Hoffnungsträger bei Morphosys ist ein Krebsmedikament

Die Morphosys-Aktie sprang am Montag zwischenzeitlich auf ein Jahreshoch von 57,86 Euro. Das Unternehmen mit Sitz in München hat sich auf Krebsmedikamente spezialisiert und konnte zuletzt zu ihrem Medikament Pelabresib Ergebnisse aus einer Phase-3-Studie vorlegen. Das Medikament soll bei der Behandlung von Myelofibrose, einer seltenen bösartigen Erkrankung des Knochenmarks, zum Einsatz kommen. Die Ergebnisse konnten Anleger aber nur zum Teil überzeugen. Obwohl Pelabresib das Hauptziel der Studie erreichte, war bei einem wichtigen Nebenziel kein statistisch signifikanter Nutzen erkennbar.

Für Morphosys ist Pelabresib aber ein Blockbuster-Medikament, dem das Unternehmen Umsätze in Milliardenhöhe zutraut. Mitte des Jahres sollen die Zulassungsanträge für das Medikament in den USA und in der Europäischen Union eingereicht werden. Das bislang einzige eigene Medikament von Morphosys auf dem Markt ist das Krebsmittel Monjuvi, das das Unternehmen im Rahmen einer Gewinnbeteiligungsvereinbarung mit Incyte vertreibt. Im vergangenen Jahr erzielte Morphosys mit Monjuvi, das zur Behandlung schnell wachsender Tumore eingesetzt wird, einen Netto-Produktumsatz in den USA von 92 Millionen Dollar.

Mit Material von Reuters

